Святейший Престол обеспокоен обстановкой на Украине

Святейший Престол обеспокоен обстановкой на Украине

Февраль 24, 2017

Защитить гражданское население и приложить все возможные усилия, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту на Украине посредством политического решения, основанного на диалоге и переговорах: к этому призвал международное сообщество постоянный наблюдатель при ООН монс. , выступая в Нью-Йорке на заседании, посвященной миру и безопасности, в частности, на Украине.

Выразив глубокую обеспокоенность Святейшего Престола, прелат подчеркнул, что все стороны, вовлеченные в украинский , призваны защитить основные права граждан и предпринять меры для восстановления стабильности на национальном и на международном уровне, в том числе посредством «соблюдения международного права в том, что касается территории и границ Украины». Монс. Ауса отметил также, что государства обязаны воздерживаться от действий, дестабилизирующих соседние страны.

Комментируя обстановку на Украине перед микрофоном Радио Ватикана, предстоятель УГКЦ Блаженнейший подчеркнул, что гуманитарный кризис в стране «не может оставаться незамеченным».

Верховный архиепископ Киевский и Галицкий призвал международное сообщество остановить насилие на Украине. Он отметил, что особого внимания со стороны мирового сообщества требуют три категории людей: во-первых, жители «серой зоны», то есть границы между оккупированной территорией и территорией, контролируемой украинскими властями. Там около 200 тысяч человек, из них 12 тысяч детей,  живут в условиях постоянных бомбардировок. Вторая категория – это те, кто попал «в западню на оккупированной территории». Туда гуманитарная помощь не доходит, и священники УГКЦ на собственных автомобилях выезжают за пределы оккупированной территории и доставляют оттуда продукты для людей. Третья категория – это эвакуированные из оккупированных районов, их число составляет более 2 миллионов.

Архиепископ Шевчук отметил, что Минские и другие соглашения «не функционируют». Украинский народ, сказал он далее, ожидает визита Святейшего Отца. Как верующие, так и неверующие надеются, что приезд Папы положит конец войне. Украинские епископы и президент страны пригласили Папу Франциска и теперь ждут его решения.

 

Источник: Радио Ватикана

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