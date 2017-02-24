Святейший Престол обеспокоен обстановкой на Украине

Защитить гражданское население и приложить все возможные усилия, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту на Украине посредством политического решения, основанного на диалоге и переговорах: к этому призвал международное сообщество постоянный наблюдатель при ООН монс. Бернардито Ауса, выступая в Нью-Йорке на заседании, посвященной миру и безопасности, в частности, на Украине.

Выразив глубокую обеспокоенность Святейшего Престола, прелат подчеркнул, что все стороны, вовлеченные в украинский конфликт, призваны защитить основные права граждан и предпринять меры для восстановления стабильности на национальном и на международном уровне, в том числе посредством «соблюдения международного права в том, что касается территории и границ Украины». Монс. Ауса отметил также, что государства обязаны воздерживаться от действий, дестабилизирующих соседние страны.

Комментируя обстановку на Украине перед микрофоном Радио Ватикана, предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук подчеркнул, что гуманитарный кризис в стране «не может оставаться незамеченным».

Верховный архиепископ Киевский и Галицкий призвал международное сообщество остановить насилие на Украине. Он отметил, что особого внимания со стороны мирового сообщества требуют три категории людей: во-первых, жители «серой зоны», то есть границы между оккупированной территорией и территорией, контролируемой украинскими властями. Там около 200 тысяч человек, из них 12 тысяч детей, живут в условиях постоянных бомбардировок. Вторая категория – это те, кто попал «в западню на оккупированной территории». Туда гуманитарная помощь не доходит, и священники УГКЦ на собственных автомобилях выезжают за пределы оккупированной территории и доставляют оттуда продукты для людей. Третья категория – это эвакуированные из оккупированных районов, их число составляет более 2 миллионов.

Архиепископ Шевчук отметил, что Минские и другие соглашения «не функционируют». Украинский народ, сказал он далее, ожидает визита Святейшего Отца. Как верующие, так и неверующие надеются, что приезд Папы положит конец войне. Украинские епископы и президент страны пригласили Папу Франциска и теперь ждут его решения.

Источник: Радио Ватикана