Святейший Престол настойчиво выступает против смертной казни

Применение смертной казни недопустимо при наличии других средств, с помощью которых законные власти могут гарантировать безопасность и общее благо, заявил ватиканский секретарь по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, выступая в Нью-Йорке на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Монс. Галлахер напомнил, что в прошлом веке Святейший Престол всегда выступал против смертной казни, и что «в последние десятилетия эта позиция стала более чётко сформулированной». Это связано с тем, что отказ от смертной казни «был поставлен в правильный этический контекст защиты неприкосновенного достоинства человеческой личности и роли законной власти в справедливой защите общего блага общества».

Средства, предлагаемые пенитенциарными системами большинства государств – как отмечал Папа Иоанн Павел II в энциклике «Evangelium Vitae» – «достаточны для защиты человеческой жизни от агрессора и защиты общественного порядка и безопасности людей», не прибегая к смертной казни. Кроме того, эти средства «лучше отвечают конкретным условиям общего блага и более соответствуют достоинству человеческой личности», — сказал далее монс. Галлахер.

Первенство человеческой жизни и достоинства человеческой личности, — продолжил архиепископ, — было подтверждено Папой Франциском, который указал на них в качестве руководящих принципов в сферах законодательной и судебной деятельности государственных органов. Кроме того, Папа Франциск предупредил о «возможности судебных ошибок при применении смертной казни и использования высших приговоров тоталитарными и диктаторскими режимами <…> в качестве средства подавления политического диссидентства или преследования религиозных и культурных меньшинств».

Два столпа, на которых Святейший Престол развил свою позицию по данному вопросу – уважение достоинства каждой человеческой личности и общего блага – отражены в новой версии Катехизиса Католической Церкви, где говорится, что «смертная казнь неприемлема, поскольку она является нападением на неприкосновенность и достоинство человека», продолжил секретарь Ватикана по связям с государствами.

В конце выступления архиепископ Галлахер подчеркнул, что «всеобщая отмена смертной казни стала бы мужественным подтверждением веры в то, что человечество может успешно справляться с преступностью», не отчаиваясь перед лицом преступлений и давая тем, кто их совершает, возможность измениться.