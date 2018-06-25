Святейший Престол: для совершения насилия в отношении женщин используются новые цифровые технологии

Архиепископ Иван Юркович 20 июня выступил на заседании Совета по правам человека ООН, подняв проблему насилия в отношении женщин.

Святейший Престол выражает тревогу в связи с тем, что средства коммуникации и новые технологии противозаконно используются для совершения насилия и надругательства над женщинами и девочками.

«Насилие в отношении женщин по-прежнему является одной из самых серьезных проблем в области прав человека нашего времени», — сказал архиепископ Иван Юркович.

«Несмотря на достигнутый прогресс, насилие в отношении женщин и девочек в его различных формах и различных контекстах по-прежнему является серьезным злом на всех уровнях общества».

Он отметил, что насилие часто вызывает глубокие раны и длительные последствия, которые могут серьезно нарушить жизнь как молодых девушек, так и жен, матерей или женщин-работников.

Монс. Юркович выразил тревогу в связи с тем, что жестокое обращение с женщинами усугубляется ненадлежащим использованием современных средств связи и что новые технологии по-прежнему бессильны, чтобы адекватно защитить достоинство женщин, а также их неприкосновенность и личную свободу.

Прелат добавил, что настало время прекратить насилие в отношении женщин, чему способствует, в частности, ежедневное использование недостаточно защищенных социальных сетей и различных онлайн-приложений.

Он выразил сожаление по поводу того, что вместо того, чтобы представлять собой важный инструмент для искоренения всех форм дискриминации, а также структурного неравенства и насилия в отношении женщин, цифровизация фактически стала инструментом для совершения новых форм насилия и надругательств над женщинами.

Представитель Святейшего Престола отметил, что достижение полного уважения к женщинам предполагает не просто осуждение насилия. Оно также требует энергичных усилий по поощрению и просвещению уважения к другому, повышению информированности (особенно среди молодого поколения) о ценности подлинного диалога, где надлежащее понимание человеческой личности и ее собственного достоинства является предварительным условием для подлинно человеческого и уважительного общения.

По материалам Vatican News