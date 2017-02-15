Святейший Престол: диалог зиждется на братстве, а не только на толерантности

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН в Женеве монс. Иван Юркович выступил на конференции, прошедшей на днях в этом швейцарском городе на тему межконфессионального диалога, мира и развития. Инициаторами встречи были ООН и международная Организация исламского сотрудничества.

В начале своего выступления монс. Юркович напомнил о межрелигиозной встрече 2 октября в мечети азербайджанской столицы Баку, в которой приняли участие Папа Франциск, глава управления мусульман Кавказа и представители других поместных религиозных общин. Это событие Святейший Отец назвал «великим знаком братской дружбы в месте молитвы». По его словам, «встреча в Баку выражает гармонию, которую религии могут вместе строить, начиная от личных отношений и доброй воли ответственных лидеров».

Межрелигиозные отношения, подчеркнул ватиканский прелат, — это не просто проявление терпимости: они должны основываться на динамичной концепции братства. Мы ответственны не только за предпринятые шаги, но и за те, которых не сделали. Гармония не может ограничиваться одним лишь мирным сосуществованием: её истинный смысл — во взаимном плодотворном обогащении.

Также и мир на земле должен рассматриваться с позитивной, динамичной позиции: он не означает простого признания статус-кво, но является непрерывным и конструктивным улучшением ситуации человеческой семьи, подчеркнул прелат. Кроме того, мир, основанный на страхе и сдерживании, не может называться подлинным миром.

Ватиканский наблюдатель отметил, что для эффективного ответа на глобальные проблемы, связанные в том числе с правами человека, миграцией, изменением климата и охраной окружающей среды, необходимы согласованные усилия, а также межрелигиозный диалог. Ошибочно видеть в ситуациях напряжённости некое столкновение цивилизаций: подобная интерпретация оказывает негативное влияние на религии. Все эти драматические ситуации, отметил прелат, являются результатом весьма ограниченного видения человеческой личности, которое открывает дверь несправедливости и неравенству, разного рода конфликтам.

«Наши умы и сердца должны искать мира и справедливости, — процитировал прелат слова Папы Франциска, произнесённые на межрелигиозной встрече в мечети Баку, — Мы призваны строить культуру встречи и мира, а она создаётся терпением, пониманием, смиренными и конкретными шагами».

Во многих частях планеты, начиная с Ближнего Востока, отметил монс. Иван Юркович, строительство мира через ненасилие важно не только для прекращения вооружённых конфликтов, например, сирийского, но и для продвижения полностью примирённого общества, для возрождения мирного гражданского сосуществования. Папа Франциск, подчеркнул прелат, сделал межрелигиозный диалог одним из своих важнейших приоритетов. Во время поездки в Центральноафриканскую Республику, на встрече с мусульманами, католиками и протестантами, Святейший Отец подчёркивал, что «религия не делит людей, а объединяет их».

Религиозные и этнические общины, отметил монс. Юркович, никогда не должны становиться орудием региональных и международных геополитических претензий. В письме от 2015 года к епископам Нигерии Папа Франциск подчёркивал, что, когда невинных людей убивают во имя Бога, следует ставить под вопрос не саму религию, но манипуляцию ею ради скрытых интересов. Во время недавнего апостольского визита в Швецию Святейший Отец также упомянул о необходимости исцелить раны прошлого, дабы продолжать начатый общий путь. Такой диалог возможен, заявил ватиканский дипломат, приводя в пример историческую встречу на Кубе Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В завершение своего выступления монс. Юркович напомнил о многочисленных инициативах Святейшего Отца по содействию миру, единству, прощению и примирению, в особенности в отношении Венесуэлы и Колумбии. Мир, справедливость и прощение, подчеркнул прелат, дополняют друг друга: «Не бывает мира без справедливости, как не существует подлинной справедливости без прощения».