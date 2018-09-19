Святейший Отец встретился с президентом Албании

17 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Албания Илира Мету.

Во время дружественной беседы стороны отметили добрые отношения между Албанией и Святейшим Престолом, а также позитивный вклад поместной Католической Церкви в албанское общество, особенно для молодёжи. Были затронуты некоторые вопросы общего интереса, в частности, необходимость продвижения свободы вероисповедания, мирного сосуществования, межрелигиозного и межкультурного диалога.

Стороны обсудили процесс интеграции Албании в Европейский союз и некоторые международные проблемы, в частности, ситуацию на Западных Балканах.

После беседы со Святейшим Отцом албанский президент встретился с ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и заместителем секретаря по связям с государствами монс. Антуаном Камиллери.

Источник: Vatican News