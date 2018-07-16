Святейший Отец: спорт — это хороший инструмент для поддержания культуры встреч

Папа Франциск уверен, что спорт является не только формой развлечения, но прежде всего инструментом для поддержки культуры встречи.

Папа направил послание к организаторам семинара на тему «Спорт как инструмент для развития человеческих, экономических и социальных ресурсов», который при поддержке ФИФА пройдёт 25 августа 2018 г. в бразильской столице Рио-де-Жанейро.

Понтифик призвал продолжать поддерживать спорт, который помогает развивать добродетели и способствует всестороннему развитию человека и общества.

Святейший Отец выразил твердое убеждению, что спорт — это лучшее средство для развития братства и солидарности, верный путь к созданию более мирного и справедливого общества.

По материалам Vatican News