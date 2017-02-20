Святейший Отец призвал к миру в Конго, Пакистане и Ираке

После чтения богородичной молитвы «Ангел Господень» 19 февраля Папа Франциск призвал к миру в Конго, Пакистане и Ираке. Обращаясь к многотысячной толпе паломников, Святейший Отец сказал:

«К сожалению, продолжают поступать сообщения о насильственных и жестоких столкновениях в Демократической Республике Конго. Я глубоко опечален из-за жертв, и особенно из-за большого количества детей, которых оторвали от их семей и от школы, чтобы использовать в качестве солдат. Дети-солдаты – это трагедия. Я заверяю в моей близости и молитве, в том числе и о религиозном и гуманитарном персонале, работающем в этом сложном регионе; и вновь настойчиво взываю к совести и ответственности государственных властей и международного сообщества, дабы они приняли надлежащие и своевременные решения для помощи этим братьям и сестрам.

Помолимся о них и обо всех народах, которые также в других частях африканского континента и всего мира страдают от насилия и войны. Я имею в виду, в частности, возлюбленные народы Пакистана и Ирака, пострадавшие от жестоких террористических актов в последние дни. Помолимся о погибших, о раненых и об их семьях. Помолимся искренне, дабы каждое сердце, очерствевшее ненавистью, обратилось к миру по воле Божией», – призвал Папа.

Источник: Радио Ватикана