Святейший Отец позвонил больному кардиналу

Папа Франциск позвонил архиепископу Праги на покое кардиналу Мирославу Влку, чтобы выразить ему свою поддержку. У кардинала онкологическое заболевание.

Во время беседы, продолжавшейся несколько минут, понтифик поговорил с кардиналом о его заболевании и получаемом лечение. Иерарх заверил Папу, что сохраняет хорошее настроение, и что в этом ему помогает опека и забота тех, кто находится рядом.

Полторы недели назад кардинал Влк на своей интернет-странице сообщил, что страдает от рака легких с метастазами в кости и ждет химиотерапии. В настоящее время он проживает в пражском районе Карлин в одном из зданий прихода, где настоятелем служит его близкий соратник, принадлежащий, как и сам бывший архиепископ Пражский, к Движению Фоколяров.

Мирослав Влк принял священническое рукоположение в 1968 году. Вел пастырскую работу и был секретарем Ординария епархии Ческе-Будеёвице. Вскоре стал объектом преследования со стороны коммунистического режима и в 1971 году был направлен на работу в отдаленные горные общины. А в 1978 г. его лишили возможности заниматься священническим служением. В этот период он скрытно находился в Праге, в частности, как мойщик окон и архивист в банке.

Снова вернуться к пастырской пастырь смог в 1989 году. В 1990 был назначен епископом Ческе-Будеёвице, а через год — архиепископом Праги. В 1994 году Папа Иоанн Павел II возвел иерарха в кардинальское достоинство.

По материалам Radio Vaticana