Святейший Отец: Павел VI — великий Папа современности

Святейший Отец: Павел VI — великий Папа современности

Август 06, 2018

После чтения молитвы «» Святейший Отец напомнил, что 40 лет назад в праздник Преображения Господня скончался блаженный Папа , «великий Папа современности».

«Дорогие братья и сёстры, сорок лет назад блаженный Павел VI переживал последние часы на этой земле. Он умер вечером 6 августа 1978 года. Мы вспоминаем его с огромным почтением и благодарностью, ожидая его канонизации 14 октября. Пусть с небес он ходатайствует о Церкви, которую он так любил, и о мире на всей планете», — сказал Папа Франциск.

 

Источник: Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна