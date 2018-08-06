Святейший Отец: Павел VI — великий Папа современности

После чтения молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец напомнил, что 40 лет назад в праздник Преображения Господня скончался блаженный Папа Павел VI, «великий Папа современности».

«Дорогие братья и сёстры, сорок лет назад блаженный Павел VI переживал последние часы на этой земле. Он умер вечером 6 августа 1978 года. Мы вспоминаем его с огромным почтением и благодарностью, ожидая его канонизации 14 октября. Пусть с небес он ходатайствует о Церкви, которую он так любил, и о мире на всей планете», — сказал Папа Франциск.

Источник: Vatican News