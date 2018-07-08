Святейший Отец: необходимо уважать обязательства в отношении климата

Чтобы не оставить новым поколениям «пустую и грязную планету в развалинах», нужно «единое и согласованное действие целостной экологии». Об этом говорил Папа Франциск в Клементийском зале Ватикана участникам международной экологической конференции, созванной в третью годовщину публикации энциклики «Laudato si».

В своём выступлении Святейший Отец напомнил, что Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата COP-24, запланированная на декабрь в Польше, может стать «вехой на пути, обозначенном Парижским соглашением 2015 года»:

«Мы все знаем, что для реализации этого соглашения нужно сделать многое. Все правительства обязаны приложить усилия для соблюдения обязательств, принятых в Париже, во избежание худших последствий климатического кризиса. Сокращение выбросов парниковых газов требует честности, мужества и ответственности, особенно от самых влиятельных и самых загрязняющих стран. В этом деле мы не можем позволить себе терять время».

«Способствовать культуре и целостной экологической практике», по словам Святейшего Отца, призваны также «местные власти, общественные, экономические и религиозные организации». Папа Франциск выразил надежду, что такие события, как Саммит по глобальным действиям в области климата, который пройдет с 12 по 14 сентября в Сан-Франциско, предоставят адекватные ответы. В этом отношении важную роль играют финансовые учреждения:

«Для продвижения целостного развития человека требуется сдвиг финансовой парадигмы. Международные организации, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, могут содействовать эффективным реформам для обеспечения более инклюзивного и устойчивого развития».

Святейший Отец подчеркнул, что религии, особенно христианские Церкви, играют ключевую роль в поддержке и продвижении экологического обращения.

Другими главными участниками этих процессов являются молодые поколения и коренные народы, которым будут посвящены два следующих Синода Епископов: эти категории людей находятся на переднем крае глобального экологического вызова. Папа Франциск сказал: «Грустно видеть земли, отнятые у коренных народов, и их культуры, растоптанные хищническим отношением и новыми формами колониализма, которые подпитываются культурой отбросов и потребительства».

В конце речи Епископ Рима призвал участников встречи продолжать «трудиться во имя радикальных перемен», потому что «победить несправедливость вполне возможно».

Источник: Vatican News