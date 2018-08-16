Святейший Отец назначил нового заместителя Государственного секретаря по общим вопросам

Святейший Отец назначил нового заместителя Государственного секретаря по общим вопросам

Август 16, 2018

назначил новым заместителем государственного секретаря Ватикана по общим вопросам видного куриального прелата из Венесуэлы, титулярного архиепископа Телепте 58-летнего Эдгара Пенью Парру, сообщила в среду Служба печати Святейшего Престола.

Он сменит на этом ключевом посту в Римской курии итальянского прелата , который в мае был назначен префектом Конгрегации по канонизации святых и в июне получил из рук понтифика пурпурную кардинальскую шапку. Венесуэлец приступит к исполнению своих новых обязанностей 15 октября.

родился 6 марта 1960 в Венесуэле. Рукоположен во священники в 1985 году. Защитил докторскую по каноническому праву. На дипломатическую службу Святейшего Престола он поступил еще в 1993 году. Работал в дипмиссиях в Кении, Югославии, в представительстве при ООН в Женеве, а также в ряде апостольских нунциатур в Африке и Латинской Америке. С 2001 по 2015 год был Апостольским нунцием в Пакистане, с февраля 2015 года – в Мозамбике. Владеет испанским, итальянским, английским, французским, португальским и сербско-хорватским языками.

Архиепископ Парра имеет репутацию опытного ватиканского дипломата.

Святейший Отец сделал это назначение накануне своей поездки в Ирландию на Всемирную встречу семей. Во время таких мероприятий куриальные субституты входят в группу лиц, которые сопровождают Папу.

Во время понтификата св. Иоанна Павла II появились первые субституты не-итальянцы: испанец Эдуардо Мартинес Сомало занимал должность с 1979 по 1988 гг. После него в течение года заместителем Госсекретаря был австралийский иерарх Эдуард Идрис Кассиди. С 1989 по 2000 гг. Первой секцией Госсекретариата руководил итальянец Джованни Баттиста Ре, а затем — с 2000 по 2007 гг. — аргентинец .

 

По материалам Vatican News и РИА Новости

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