Святейший Отец назначил нового заместителя Государственного секретаря по общим вопросам

Папа Франциск назначил новым заместителем государственного секретаря Ватикана по общим вопросам видного куриального прелата из Венесуэлы, титулярного архиепископа Телепте 58-летнего Эдгара Пенью Парру, сообщила в среду Служба печати Святейшего Престола.

Он сменит на этом ключевом посту в Римской курии итальянского прелата Джованни Анджело Беччу, который в мае был назначен префектом Конгрегации по канонизации святых и в июне получил из рук понтифика пурпурную кардинальскую шапку. Венесуэлец приступит к исполнению своих новых обязанностей 15 октября.

Эдгар Пенья Парра родился 6 марта 1960 в Венесуэле. Рукоположен во священники в 1985 году. Защитил докторскую по каноническому праву. На дипломатическую службу Святейшего Престола он поступил еще в 1993 году. Работал в дипмиссиях в Кении, Югославии, в представительстве при ООН в Женеве, а также в ряде апостольских нунциатур в Африке и Латинской Америке. С 2001 по 2015 год был Апостольским нунцием в Пакистане, с февраля 2015 года – в Мозамбике. Владеет испанским, итальянским, английским, французским, португальским и сербско-хорватским языками.

Архиепископ Парра имеет репутацию опытного ватиканского дипломата.

Святейший Отец сделал это назначение накануне своей поездки в Ирландию на Всемирную встречу семей. Во время таких мероприятий куриальные субституты входят в группу лиц, которые сопровождают Папу.

Во время понтификата св. Иоанна Павла II появились первые субституты не-итальянцы: испанец Эдуардо Мартинес Сомало занимал должность с 1979 по 1988 гг. После него в течение года заместителем Госсекретаря был австралийский иерарх Эдуард Идрис Кассиди. С 1989 по 2000 гг. Первой секцией Госсекретариата руководил итальянец Джованни Баттиста Ре, а затем — с 2000 по 2007 гг. — аргентинец Леонардо Сандри.

По материалам Vatican News и РИА Новости