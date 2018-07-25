Святейший Отец молится о жертвах пожаров в Греции

Папа Франциск выразил солидарность со всеми пострадавшими от масштабных лесных пожаров, бушующих рядом с греческой столицей.

В телеграмме за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина Епископ Рима сообщает о своей глубокой скорби при известии о трагическом происшествии в Греции и выражает искреннюю солидарность со всеми, кто пострадал от огненной стихии. Папа Франциск вверяет погибших милосердной любви Всемогущего Бога и заверяет в своей духовной близости раненых, а также спасателей и гражданские власти. Папа Франциск возносит молитвы Господу, дабы Он укрепил всех, кто оплакивает своих близких, и от всего сердца преподаёт им апостольское благословение.

По последним данным, в результате двух пожаров в пригороде Афин погибли более 60 человек, включая детей, тысячи людей были эвакуированы. Огонь разрушил многие дома и автомобили на северо-востоке столицы. Греческие власти ввели чрезвычайное положение, помощь пострадавшим приходит из разных стран мира.

Источник: Vatican News