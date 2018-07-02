Святейшего Отца проинформировали о ситуации в Никарагуа

Ситуацию в Никарагуа, где с середины апреля нынешнего года разразился политический и социальный конфликт, обсудил Папа с представителями местного епископата.

Во встрече приняли участие кардинал Леопольдо Хосе Бренес, архиепископ столицы страны — Манагуа, и епископ Роландо Альварес, епископ Матагальпы.

Антиправительственные беспорядки, продолжающиеся уже 2,5 месяца, унесли жизни более 220 человек.

Кардинал Бренес заявил, что проинформировал Папу о ситуации в Никарагуа, которая теперь, вероятно, гораздо хуже той, которая существовала в стране во время двух предыдущих гражданских войн. Тогда происходили столкновения между вооруженными людьми, сейчас же убивают беззащитных людей на улице. По словам кардинала, кризис может быть разрешен исключительно путем диалога. И к этому призывает Церковь.

Люди выходят на улицы против президента Даниэля Ортеги, который в 1979 г. захватил власть в стране после свержения диктатуры. Оппозиция обвиняет его в ограничении гражданских свобод, диктаторских наклонностях и чрезмерной концентрации власти в одних руках.

Напомним, в минувшее воскресенье, 1 июля, после молитвы Angelus Папа Франциск вознес молитвы о «возлюбленном народе Никарагуа», подчеркнув, что он «присоединяется к усилиям никарагуанских епископов и многих людей доброй воли, которые выступают в качестве посредников и свидетелей в процессе национального диалога на пути к демократии».

По материалам Vatican News