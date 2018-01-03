Святая Земля. Монс. Пиццабалла: мир принадлежит всем людям

1 января, во Всемирный день мира, монс. Пьербаттиста Пиццабалла возглавил в Иерусалиме Святую Мессу праздника Пресвятой Богородицы. В своей проповеди апостольский администратор латинского Иерусалимского Патриархата подчеркнул, что «мир принадлежит всем, а не только очередным власть имущим. Не стоит просить мира у властителей, если мы не намереваемся строить его в нашем маленьком окружении. Судьбы всех людей взаимосвязаны: одни тесно переплетены с участью других. То, что мы делаем в нашем маленьком контексте и семьях, способствует и содействует миру, который призваны реализовывать властители».

«Мы, пастыри, тоже призваны возвещать мир, то есть делиться им». Дар мира, заявил архиепископ, должен быть в наших сердцах, и его приносит Князь мира — Господь Иисус Христос. Если мы действительно обладаем этим великим даром, то обязаны возвещать его поступками: нашим конструктивным участием в жизни семьи и общества, среди молодёжи, в нашей приходской и политической деятельности.

«Великие, — отметил монс. Пиццабалла, — никогда не смогут построить мир, если малые не живут им. Чтобы иметь мир, недостаточно осуждать его отсутствие: мы должны иметь мужество строить его, несмотря ни на что. Мы, пастыри, обязаны строить то, что видели и слышали, что уже пребывает в нас: это и есть жизненный опыт».

Апостольский администратор латинского Патриархата Иерусалима призвал верных «восхищаться множеством маленьких и больших жестов любви, взаимного обмена, гостеприимства, братства и мира, которые — несмотря ни на что — всё ещё имеют место. В наше время — более, чем когда либо, — нужно восхищаться такими моментами. Это вселяет в нас надежду и показывает, что вопреки всему жизнь течёт и она всё ещё несёт в себе любовь, в которой все мы нуждаемся».

В этот праздничный день, отметил монс. Пиццабалла в своей проповеди, Пресвятая Дева Мария учит нас, что никто не может быть единоличным «владельцем мира»; нужно уметь слушать другого человека, принимать его точку зрения, открывать наши глаза и сердце другому: в этом — фундаментальное условие для строительства мира. Подлинный мир нельзя создать без участия других, одними лишь своими мыслями и делами: мы всегда нуждаемся в другом человеке, — таком, какой он есть на самом деле, а не каким его хотим видеть мы. У другого человека всегда есть чему поучиться. Если мы поймём это, то не впадём в высокомерное убеждение, что только мы — и никто другой — могут учить других, как нужно делать мир, подчеркнул монс. Пьербаттиста Пиццабалла.

Источник: Радио Ватикана