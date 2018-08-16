Священный Синод Элладской Православной Церкви отменил автономный статус монашеских скитов

Священный Синод Элладской Православной Церкви отменил автономный статус монашеских скитов, сообщило греческое информационное агентство «Ромфея».

Священный Синод Элладской Православной Церкви направил в Афинскую архиепископию, митрополичьи епархии и монастыри Священного Синода энциклику о поправках к уставу Элладской Православной Церкви Греции.

До сих пор скитские монашеские общины, которые объявляли себя «пустынями» («исихастирия»), поминая за богослужением имя местного митрополита, при этом пользовались полной независимостью от него. Впредь, согласно решению Священного Синода, «пустыни», о которых идет речь, будут находиться под наблюдением и контролем митрополита, от которого они отныне зависят, как и другие монастыри.

Кроме того, в соответствии с новым церковным законодательством будет осуществляться финансовый контроль со стороны местного митрополита, в то время как другое вмешательство с его стороны также будет возможно.

Элладская Православная Церковь, одновременно стремясь в своей энциклике успокоить скитскую братию, тем не менее, положила конец их автономии и их независимому функционированию. Несмотря на то, что в энциклике подчеркиваются положительные аспекты этого решения, ожидается негативная реакция и протесты со стороны монашествующих против нового законодательства.

Источник: Седмица.ру