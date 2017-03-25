Священники в стрессе: как не встретиться с Господом раньше срока

Серое канадское утро, апрель 1982 года. Дети ушли в школу, жена на работу, а я сделал то, что не делал никогда раньше. Я выключил телефон, прикрепил записку к входной двери и вернулся в постель. Я был совершенно истощен.



Плохая новость: священники в стрессе

А в Австралии тем временем вышли в свет четыре книги о священническом служении. Обратите внимание на названия: «Бедственное положение австралийского духовенства», «Высокое призвание – высокий стресс», «Руководство для священноначалия – вымирающего вида» и «Конфликт и упадок».

1. Причина 90% всех заболеваний – стресс. Половина всех обращений к врачам связана со стрессом. «Снижение тревожности» – проблема, которая становится все более коммерчески выгодной на Западе.

2. Врачи, юристы и духовенство чаще всего сталкиваются со злоупотреблением наркотиками, алкоголизмом и самоубийствами.

3. Согласно исследованию, проведенному 25 лет назад, духовенство справлялось со стрессом лучше представителей других профессий. Но с 1980 года американские научные исследования фиксируют увеличение случаев выгорания среди священнослужителей. Например, установлено, что трое из четверых приходских священников испытывают сильный стресс, вызывающий «тоску, тревогу, дезориентацию, гнев, депрессию, страх и охлаждение».

Почему священническое служение связано со стрессом? Причины могут быть многочисленны и уникальны, как и сами пастыри. Однако, согласно недавним исследованиям, есть и общие моменты:

— несовпадение идеалистических ожиданий и суровой реальности;

— трудоголизм (синдром «жизни на работе»);

— чувство некомпетентности при руководстве армией добровольцев;

— внутренний конфликт при ситуации, когда нужно быть и лидером и подчиненным одновременно;

— неопределенность – как узнать, что я двигаюсь в правильном направлении?

— путаница с самооценкой из-за завышенного уважения по отношению к священнику;

— проблемы тайм-менеджмента (священники имеют больше свободного времени, чем представители любой другой профессиональной группы);

— множественность ролевых функций;

— неумение разрешать конфликты с выгодой для обеих сторон;

— синдром «маленького взрослого» – священники слишком серьезны, им трудно быть непосредственными;

— постоянная боязнь ошибиться, чтобы не прогневить влиятельных прихожан; «административные перегрузки» – слишком много энергии растрачивается на незначительные дела;

— одиночество – у священника чаще, чем у других членов общества, нет друзей.



Преимущество стресса: вы раньше встретитесь с Господом!

Стресс и выгорание – не одно и то же. Есть «хороший стресс», который рождается от чувства радости, удовлетворения, успеха, и «плохой стресс», который рождается при длительных или слишком частых стрессах.

Жить без стресса невозможно. Этот термин пришел из физики: приложение достаточной силы к объекту, чтобы искривить его. Так что стресс приходит извне организма, заставляя ваше тело реагировать на него или борьбой (когда вы злитесь), или бегством (когда вы боитесь).

Стресс – это взаимодействие между вами и вашим окружением.

Внешнее событие влияет на вашу систему убеждений, ваш мозг интерпретирует то, что происходит, и говорит вашему телу, как реагировать. Адреналин поступает в кровь; кровь отливает от других органов к мозгу и мышцам, расширяются зрачки (зрение становится более острым); руки и ноги потеют; дыхание и пульс учащаются и т. д. Тело находится в состоянии «готовность номер один», действия по сигналу тревоги.

Большинство из нас редко сталкиваются с реальной опасностью, но наше тело реагирует одинаково и на серьезную опасность, и на какое-то неожиданное препятствие на нашем пути. Медики говорят, что люди «типа А» страдают своего рода «адреналиновой наркоманией».

Доктор Дэвид Макклелланд, профессор психологии в Гарварде, говорит, что стресс-зависимость подобна зависимости у некоторых людей от алкоголя, кофеина и никотина. Некоторые специалисты реально «подсели» на стресс. Они буквально «ловят кайф», управляя людьми и принимая сложные решения. Доктор Пол Рош, президент американского Института стресса, говорит, что мужчины «типа А» (50% священников принадлежат к «типу А», согласно исследованию доктора Арч Харта), живущие «насыщенной жизнью… впали в зависимость от адреналина и подсознательно ищут пути, чтобы получить всплеск адреналина».

В наше время от заболеваний, связанных со стрессом, умирает больше людей, чем от инфекций или от старости. Единственное преимущество жизни в постоянном стрессе: вы раньше встретитесь с Господом!



«Болезнь высокого темпа жизни»

Наше тело реагирует на чрезмерный стресс предупреждающими сигналами – бессонницей или нарушением сна, проблемами с пищеварением, головными болями, упадком сил, хронической усталостью, психосоматическими заболеваниями, мышечным напряжением, скрежетом зубами, повышенным кровяным давлением и т. д.

Доктор Арч Харт говорит, что «стресс – “болезнь высокого темпа жизни”.

Симптомы болезни стресса часто воспринимаются пострадавшим как препятствия для деятельности или успеха в ней, от которых он или она хотели бы поскорее избавиться.

Мало кто замедляет жизненный бег из-за стресса – не раньше, чем он проявит себя через другие заболевания: язву, инсульт или сердечный приступ».

Факторы, вызывающие стресс:

1) Био-экологические факторы, связанные с плохим питанием (слишком много кофеина, рафинированного белого сахара, обработанной муки, соли и т. д.) и низкой физической активностью.

2) Профессиональные факторы, включающие: карьерную неопределенность; ролевую неопределенность (отсутствие четко определенных и взаимно-согласованных пастырских функций); ролевой конфликт (между ожиданиями церкви и личными или семейными нуждами); ролевую перегрузку (слишком много реальных или воображаемых ожиданий); отсутствие возможности «выйти из роли» и побыть самим собой; одиночество (95% австралийских священников не имеют духовного наставника); неправильный тайм-менеджмент и многое другое.

3) Психологические факторы относятся в основном к сильным, меняющим жизнь факторам, вызывающим стресс – от наиболее сильных, таких как развод, смерть близкого члена семьи, травмы или болезни, до менее значительных, таких как подготовка к Рождеству.

4) Духовные причины стресса могут включать искушения всех типов (сексуальные, отчаяние от того, что приход не растет, ревность к успеху других, беспокойство по поводу финансовых проблем, гнев – «профессиональный порок современного священства» (Генри Ноуэн) и многое другое). Даже молитва может вызвать стресс.



Выгорание: наиболее уязвимы самые сострадательные

Выгорание – это эмоциональное истощение, «усталость от сострадания». И наиболее уязвимы самые сострадательные. Начиная с 1977 года, исследователи применяют термин «выгорание» относительно специальных факторов, вызывающих стресс, связанных с социальными и межличностными проблемами.

Доктор Арч Харт пишет, что симптомы выгорания могут включать: деморализацию (уверенность, что вы не справляетесь с обязанностями священника); деперсонализацию (забота о себе и других в обезличенной форме); отчужденность (снятие ответственности); дистанцирование (уклонение от социальных и межличностных контактов); и пораженческие настроения (чувство «измочаленности»).

Кристина Маслач, определяя выгорание как «состояние физического, эмоционального и умственного истощения, характеризующееся физическим истощением и хронической усталостью, чувствами беспомощности и безнадежности и развитием негативной самооценки и негативного отношения к работе, жизни и другим людям», предлагает рассмотреть следующие его признаки:

1) спад энергии – «держать темп» становится все сложнее;

2) ощущение неудачи в профессии;

3) при максимальном посвящении себя делу чувство малой отдачи;

4) чувство беспомощности и неспособность видеть выход из проблемы;

5) цинизм и негативизм по отношению к себе, другим, работе и миру в целом.

Личностные и поведенческие факторы, которые могут повысить склонность к выгоранию: сильное стремление к успеху; бесчувственность авторитарной личности (или наоборот, повышенная чувствительность, когда человек глубоко чувствует чужую боль, но сам уязвим для критики); внутренне-направленный гнев; недостаточная уверенность в себе; возлагание на себя вины за греховность человеческой природы (профессиональный риск для духовенства); негибкость и многое другое.



Духовенство часто ставят на пьедестал

Суть проблемы в конфликте между ожиданиями и реальностью. Духовенство часто ставят на пьедестал – и люди, и сами священники. Но не все ожидания могут оправдаться. Стараясь угодить, священник может показаться людям или слишком целеустремленным, или слишком снисходительным к их духовной «расслабленности».

«Слишком целеустремленные священники почти неизбежно испытывают больше разочарования» (Харт). Мы работаем с волонтерами, которые предпочитают вообще не приходить, если работа неблагодарная. И в результате мы варимся в собственном соку – пасторы не выбирали большинство из мирян, с которыми приходится работать.

И поэтому, если мы не будем осторожны, мы можем впасть в крайности: стать или перфекционистами, или гипер-ответственными, или развить только одну сторону своего служения, или так войти в роль, что в случае неудачи совершенно потерять себя.

Люди помогающих профессий находятся в зоне риска, так как в своей работе сосредоточены в основном на отрицательных сторонах жизни людей.

Поэтому священники должны проводить одинаковое количество времени с сильными и слабыми людьми – для их блага (так как священник оказывает им поддержку), для своего блага (так как так священники обучаются служить людям), для духовного и эмоционального здоровья всей церкви.



Берите паузу, молитесь, спите и радуйтесь

Рекомендации христианам помогающих профессий:

1. Обновите свою духовную жизнь. В Калифорнии проходила конференция «Сто способов молитвы». Один из способов – соберитесь втроем или вчетвером, заприте дверь (т. е. поставьте телефон на автоответчик) и учитесь искусству расслабления и созерцательной молитвы. И не удивляйтесь, что будут приходить испытания. Иисус обещал, что они будут. Как говорит психотерапевт М. Скотт Пек в своей блестящей книге «Неизведанные пути», когда вы уже ожидаете, что на пути вам встретятся трудности, вам будет легче его преодолеть.

2. Регулярно берите паузу. Вы не должны работать больше, чем ваш Создатель. Старайтесь не оставлять работу на следующий день. Каждые 4 недели берите небольшой отпуск. Позаботьтесь о том, чтобы каждый год вам предоставлялся двухнедельный оплаченный учебный отпуск. В выходные занимайтесь совершенно другим родом деятельности. Как говорил английский проповедник Чарльз Сперджен, «отдых так же необходим уму, как сон телу… Если мы не будем отдыхать, мы сломаемся. Даже земля должна иногда полежать под паром». А Иисус сказал: «Пойдите одни в пустынное место и отдохните немного».

3. Делайте зарядку и высыпайтесь. Занимайтесь физическими упражнениями достаточно энергично 3-4 раза в неделю. Гуляйте, плавайте, играйте в теннис; потейте и дышите глубоко. Оставьте достаточно времени для сна. Доктор Харт пишет: «Адреналиновое возбуждение снижает нашу потребность во сне – но это обман, за который мы в конечном итоге заплатим. Взрослому нужно на сон 8-9 часов!»

4. Расслабьтесь. Реакция на расслабления противоположна реакции «бей или беги». Достаточно всего 20 минут в день полной отрешенности от реальности, чтобы нейтрализовать вредное воздействие стресса. Два способа расслабиться: последовательно напрягайте все мышцы тела, снизу вверх, считая до пяти, прежде чем расслабить мышцы; или отрешитесь, повторяя одно слово или одну фразу молитвы («Господи, помилуй», например). Повторяйте молитву медленно и наслаждайтесь тишиной.

5. Присоединитесь к небольшой молитвенной группе. Ваши коллеги поймут вас лучше и поделятся опытом. Кто ваш апостол Павел? Кто учит вас молиться правильно, как Иоанн Креститель и Иисус учили своих учеников? Кому вы исповедуете свои грехи (Иак. 5:16)? У каждого священника должен быть духовный отец. Приходы могут помочь своему пастырю молитвой, а не критикой; откровенными беседами; пониманием, что священник – тоже человек, который может ошибаться, как и все мы; щедростью в финансовом отношении (например, предоставлением учебного отпуска); и защитой личной жизни пастора.

6. Когнитивная реструктуризация (т. е. изменение мышления). Пересмотрите свои цели; меняйте их иногда, как одежду. Повысьте самооценку. Научитесь настаивать на своем (например, с помощью трех букв алфавита – н-е-т). Познайте себя, свои возможности и их границы. Встретьтесь лицом к лицу со своими страхами, не прячась и не впадая в зависимость от них. Избегайте состояния беспомощности: найдите время, чтобы разработать стратегии, как совладать с собой в трудных ситуациях.

Не делайте катастрофы из обычных событий (нарастающая паранойя – «они пришли за мной» – это признак выгорания). Возрастайте. Фройденбергер говорит: «Отбросьте устаревшие понятия. Не придерживайтесь старой точки зрения только потому, что вы привыкли в ней! Как и старомодная одежда, она может стать неподходящей и нелепой, когда жизнь идет дальше».

7. Радуйтесь! Чтобы попасть в Царствие Небесное, мы должны быть, как дети. Они не побеспокоились о груде корреспонденции или о том, как управлять миром. Они были сосредоточены на простых вещах, не заботясь о самих себе. Придумайте новые интересные занятия: купите книгу о птицах и найдите 100 птиц около собственного дома; собирайте марки; играйте в крикет; сходите с женой в этнический ресторан; постройте что-нибудь. Главное – делайте хоть что-то! И хотя бы иногда смейтесь! Знаете ли вы, что когда человек смеется, у него не может появиться язва? И помните слова комика Кин Хаббарда: «Не принимайте жизнь слишком серьезно, вам все равно никогда не выбраться из нее живым!»

Роуланд Краучер

Перевод с английского Марии Строгановой

Источник: Правмир