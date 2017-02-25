Священники из Португалии в третий раз подряд стали чемпионами по мини-футболу среди католических священников Европы
В Хорватии завершился XI Чемпионат Европы среди католических священников по мини-футболу.
В финале сборная Португалии победила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0, добыв на подобных соревнованиях уже третье золото подряд.
Бронза — у хозяев турнира, священников из Хорватии, которые в матче за третье место оказались сильнее братьев-словаков в счете 2:1.
Чемпионат Европы-2017 в Вукаваре завершился парадом его участников и церемонией награждения. Также были награждены лучшие игроки каждой из команд.
Следующий Чемпионат Европы-2018 будет принимать Италия.
По материалам catholic.by
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