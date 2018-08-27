Священник, возглавлявший молодежное служение в Архиепархии Божией Матери в Москве простился со своей паствой

Отец Даниеле Солаццо, FMVD, настоятель испано-португальского прихода в Москве, отвечавший в Архиепархии Божией Матери за молодежное служение и бывший одним из организаторов прошедшей в июле этого года в Иркутске Всероссийской встречи молодежи, завершил свое служение в нашей стране. Подробности сообщает внештатный корреспондент «Сибирской католической газеты» Ольга Дубягина.

До свидания, отец Даниеле

В воскресенье 26 августа члены общины Verbum Dei, а вместе с ней и верные Московских приходов, собрались в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, чтобы сказать «спасибо» отцу Даниеле. Спасибо за его 16-летнее служение в России. Эта святая Месса была прощанием отца с прихожанами и с Россией. 25 лет назад отец Даниеле, откликнувшись на призыв Господа, покинул родную Италию, став священником, и, спустя почти 9 лет, обрел вторую родину – Россию, которую он теперь должен покинуть, чтобы продолжить своё служение не просто в другой стране, а на другом континенте – в Австралии. Двойственные чувства переполняли сердца всех, кто знаком с отцом Даниеле и пришёл в этот день в Кафедральный собор: горечь разлуки, но и осознание глубокой благодарности от того, что мы получили от этого замечательного священника. Это, прежде всего, любовь, коей мы научились делиться с другими людьми, и именно поэтому мы спокойны за его будущих прихожан и рады за них. Улыбки и слёзы, слова благодарности и добрые пожелания, Святая Месса, концерт и праздничный стол, и много-много фотографий с добрым, отзывчивым, всепонимающим и любимым отцом Даниеле – таким запомнится этот день всем, кто пришёл сказать дорогому наставнику своё «до свидания». Именно «до свидания», а не «прощай», потому что каждый из нас надеется на новую встречу с нашим добрым пастырем – отцом Даниеле Солаццо.



Фото Ольги Дубягиной