Священник Глеб Грозовский приговорён к 14 годам строгого режима за педофилию

Приозерский городской суд Ленобласти признал священника РПЦ Глеба Грозовского виновным в растлении несовершеннолетних, передают в среду корреспонденты российских СМИ из зала суда.

«Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным, и по совокупности преступлений приговорить к лишению свободы сроком на 14 лет», — сказала судья Людмила Яшина, оглашая приговор.

Как установил суд, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013 году.

В 2013 году РПЦ отстранила Грозовского от служения. Долгое время священник скрывался в Израиле. Сначала он заявлял, что его направили туда в командировку по линии РПЦ, однако позже выяснилось, что отъезд стал его личной инициативой.

Осенью 2014 года израильская полиция задержала Грозовского, а два года спустя священника экстрадировали в Россию.

Дело Грозовского слушалось в закрытом режиме, поэтому оглашались только вводная и резолютивная части приговора. Суд посчитал вину Грозовского полностью доказанной.

Сам священник вину не признал. «Приговор мне понятен, он будет обжалован. Это еще не конец, вы станете свидетелями другой картины»,— заявил Грозовский после вынесения вердикта. Выступая с последним словом, он заявил, что преступления «нет как такового» и признался, что рассчитывает на «человеческое понимание».

Фото: ТАСС