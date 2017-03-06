Священническое братство св. Пия Х хочет обосноваться в Риме

Священническое братство св. Пия Х, основанное архиепископом Марселем Лефевром, хочет открыть свой центр в Риме. В настоящее время идут переговоры о приобретении католиками-интегристами комплекса Санта-Мария-Иммаколата, пишет итальянская газета «Il Foglio».

Этот комплекс, построенный в конце XIX века на Эсквилинском холме, включает церковь и школу, следовательно, в случае приобретения зданий, лефевристы могут открыть там свой учебный центр и, возможно, со временем перенести туда штаб-квартиру братства, которая сегодня располагается в швейцарском Эконе.

По мнению газеты, эти планы свидетельствуют о том, что лефевристы и Ватикан вскоре придут к соглашению о статусе братства, которое объединяет католических традиционалистов, не согласных со многими решениями II Ватиканского собора. Основатель братства архиепископ Лефевр был в 1988 году отлучен от Церкви за самовольные епископские хиротонии четырех своих последователей.

«Il Foglio» также пишет, что17-20 января этого года нынешний глава Братства св. Пия Х епископ Бернар Фелле останавливался в ватиканской гостинице «Дом св. Марты», где сейчас живет Папа Франциск.

Источник: Благовест-инфо