«Свеча памяти»: россияне вспоминают 27 миллионов погибших за 1418 дней войны

Сегодня одна из самых трагических дат в истории нашей страны — ровно 77 лет назад, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Страшная война, которая продолжалась 1418 дней и унесла жизни 27 миллионов человек. Едва ли найдется в России семья, которую эта трагедия обошла стороной.

Сегодня во всех городах еще на рассвете начались акции памяти — люди возлагают цветы, проходят минуты молчания.

Символическое начало акции было положено 21 июня в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Сейчас на Поклонной горе в Москве зажигают свечи.

На Крымской набережной в Москве сегодня линия памяти: 1418 свечей, каждая из них — это день войны.

В Волгограде на склонах Мамаева кургана — река памяти из тысяч свечей. Из историй семьи каждого, кто держит в руках маленький огонек, сложена летопись самой кровавой войны человечества.

На Камчатке свечи освещали выбитые на мемориальной стене имена павших в Великую Отечественную. Никто не забыт и ничто не забыто.

«Чтобы не было войны» — загаданные желания написаны на бумажных корабликах. По традиции, их спустили на воду с Графской пристани в Севастополе в 3 часа утра.

В Петербурге у мемориала героическим защитникам Ленинграда горит огненная надпись «1941. Помним».

У Монумента Славы в Новосибирске сегодня утром также зажгли сотни свечей памяти.

Свеча памяти стала акцией всенародного масштаба, которую поддерживает 25 тыс. населенных пунктов России и более 80 стран мира. В этом году акция проходит под девизом «Я не участвовал в войне, но скорбь ее горит во мне».