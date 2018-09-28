Св. Престол: запрет ядерного оружия и глобальный договор о миграции

Необходимы дополнительные усилия, чтобы освободить мир от атомного кошмара: с таким призывом архиепископ Пол Ричард Галлахер обратился на ассамблее ООН в Нью-Йорке по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

«Мы не должны примиряться с идеей, что нынешние угрозы миру и международной безопасности не позволяют осуществить ядерное разоружение, – подчеркнул ватиканский иерарх. – Ядерное оружие делает мир более опасным».

Представитель Святейшего Престола отметил, что политика ядерного вооружения «противоречит духу и целям Организации Объединенных Наций», поскольку «мир между народами и стабильность не могут быть основаны на взаимно гарантированном уничтожении или угрозе полного уничтожения», сказал монс. Галлахер.

Архиепископ призвал государства присоединиться – как уже сделал Святейший Престол – к Договору о запрещении ядерного вооружения, а также поддержать вступление в силу Договора о полном запрещении ядерных испытаний, чтобы прекратить разработку ещё более смертоносного оружия.

В ходе другой встречи ООН в Нью-Йорке, посвящённой миграции, монс. Галлахер подчеркнул настоятельную необходимость дать глобальный ответ на это явление, требующее конкретных решений как для мигрантов, так и для стран исхода и предоставляющих убежище. «Эти подходы, – подчеркнул глава делегации Святейшего Престола, – должны отвечать как на право эмиграции, так и на суверенное право государств защищать свои границы. Нужно проводить миграционную политику при полном уважении прав человека, независимо от его статуса мигранта».

Поэтому следует с надеждой смотреть на встречу, запланированную ООН в декабре в Марракеше (Марокко) для принятия «Глобального договора по безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции». Этот договор, отметил монс. Галлахер, «поможет всем – государствам, гражданскому обществу и каждому из нас – осознать проблемы, с которыми сталкиваются мигранты, а также реализовать нашу общую ответственность», которую Папа Франциск выражает в четырёх действиях: «Принимать, защищать, поощрять и интегрировать».

Источник: Vatican News