Св. Престол впервые будет представлен на биеннале архитектуры в Венеции

В 2018 году Святейший Престол впервые будет участвовать в биеннале архитектуры в Венеции. Именно с этим связан отказ ватиканской стороны от участия в 57-й Международной выставке современного искусства, которая пройдет в ноябре 2017 года, сообщил в интервью немецкому католическому агентству «KNA» председатель Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази.

«Мы готовим премьеру Святейшего Престола на архитектурном биеннале и на этом хотим сосредоточиться», — сказал итальянский кардинал.

Одна из наиболее важных международных выставок — 16-й Биеннале архитектуры в Венеции — пройдет с 26 мая по 25 ноября 2018 года. По словам иерарха, форма ватиканской экспозиции будет зависеть от выставочной площади, которую предложат организаторы.

Св. Престол уже дважды участвовал в организованной в Венеции Выставке современного искусства. В 2013 году его павильон представил историю Сотворения мира, а в 2015 г. был представлен проект под названием «В начале Слово стало плотью».

Кардинал не уточнил, что будет лейтмотивом дебютного ватиканского участия в архитектурной выставке через год.

По материалам Radio Vaticana