Святейший Престол: Сирия страдает от бессмысленной резни, война – свидетельство краха международной политики

Архиепископ Иван Юркович, представляющий голос Святейшего Престола в Отделении ООН в Женеве, выступил с воззванием о Сирии, подчеркнув, что шестилетний конфликт — не что иное, как «бессмысленная резня».

Обращаясь к участникам 34-й сессии Совета ООН по правам человека, монс. Юркович отметил катастрофическую ситуацию в Сирии, где насилие привело к смерти и ранениям сотен тысяч человек, к разрушению инфраструктур, домов и школ, больниц и богослужебных зданий. Целые города стерты с лица земли, население страдает от истощения и нехватки медицинской помощи.

«Святейший Престол, — заявил ватиканский прелат, — намерен вновь подтвердить свою солидарность с сирийским народом, в особенности с жертвами насилия, и просит международное сообщество взглянуть на ситуацию с точки зрения жертв. Шесть лет бессмысленной резни еще раз показывают, насколько иллюзорно и тщетно военное решение споров. Стремление к политическому господству и эгоистические интересы, наряду с содействием тех, кто подпитывают насилие и ненависть продажей оружия, привели к исходу из Сирии 5 миллионов человек начиная с 2011 года, оставив позади себя еще 13,5 миллионов нуждающихся, и половина из них – дети».

При взгляде на эти цифры, сказал далее монс. Юркович, совершенно очевидно, что единственным выходом является диалог на всех уровнях. Святейший Престол с одобрением отзывается о предпринятых в этом направлении шагах, но снова с силой заявляет, что для Сирии «не существует никакого военного решения». Нельзя уступать логике насилия, которое порождает лишь дальнейшее насилие, подчеркнул представитель Ватикана. Самую жестокую цену за все это платят дети, и некоторые из них «не знают иной жизни, кроме войны», отметил иерарх. Эти дети рождаются под бомбами и терпят огромное психологическое давление. Папа Франциск не раз выражал свою близость к сирийскому народу, особенно к молодому поколению, которое война «лишила радостей детства и юности, возможности играть и ходить в школу».

Святейший Престол вновь призывает международное сообщество сделать все возможное, дабы «мир, прощение и примирение восторжествовали над насилием и негодованием». Шестилетний конфликт – это свидетельство краха международной политики в ее целом, поскольку обстановка в Сирии – это «наша общая ответственность, ответственность семьи наций». Монс. Юркович призвал к защите сирийского народа независимо от религии и национальной принадлежности, поскольку все граждане Сирии стремятся к справедливости и миру, элементам, необходимым для целостного человеческого развития. Крайне важно, добавил прелат, чтобы религиозные и национальные меньшинства не превратились в геополитических пешек, но были всецело вовлечены в процесс прозрачных и инклюзивных переговоров, пользуясь одинаковыми правами и при равной ответственностью. Это единственный способ построить мирное будущее в стране, подчеркнул архиепископ Иван Юркович.

«Достоинство, присущее каждой человеческой личности, — сказал в заключение представитель Св. Престола, — должно быть поставлено выше власти и мести. Незаслуженные страдания невинных жертв этой бессмысленной резни должны побудить все вовлеченные стороны к серьезному диалогу и усилиям ради мирного и справедливого будущего».

Источник: Радио Ватикана