Св. Престол: о встрече Папы Франциска и Дональда Трампа говорить пока рано

Свяейший Престол назвал информацию о возможной встрече Папы Франциска с Дональдом Трампом в конце мая «преждевременной», сообщает Радио Ватикана.

Планируется, что американский президент прибудет в Италию по случаю встречи глав стран, входящих в G7. До сих пор Трамп лишь подтвердил, что он поедет на саммит на Сицилию. Однако о его возможном визите в Рим пока ничего не известно, заявил директор Зала Печати Святейшего Престола Грег Бёрк.

Папа направил Дональду Трампу поздравительное послание по случаю инаугурации, в котором призвал нового лидера США к международному сотрудничеству. В недавнем интервью испанской «El País», Святейший Отец отметил, что запугивание фигурой Трампа или, наоборот, радость по поводу его избрания, преждевременны. Понтифик предложил посмотреть, что политик будет реализовывать на самом деле, а уж потом делать какие-либо выводы.

Предшественник нынешнего президента США Барак Обама посещал Ватикан дважды: в 2009 году он встретился с Папой Бенедиктом XVI, а в 2014 году здесь его принимал уже Папа Франциск. Стоит также напомнить, что нынешний Папа Римский в сентябре 2015 г. совершил визит в Соединенные Штаты.

Интересно, что дипломатические отношения между США и Святейшим Престолом по историческим меркам насчитывают не так много времени — чуть более трех десятилетий. Они были установлены только в 1984 году. По воспоминаниям американского посла при Святейшем Престоле Уильяма Вильсона, переговоры на эту тему вступили в решающую фазу после встречи президента Рональда Рейгана с Папой Иоанном Павлом II. Было заявлено, что принципы, на которых основаны Соединенные Штаты Америки, в целом сходны с принципами политики Святейшего Престола.