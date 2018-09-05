«Супругам, как электронным устройствам, необходима синхронизация…»

На Всемирной встрече семей, прошедшей в конце августа в столице Ирландии Дублине, Россию, в числе прочих, должна была представлять «домашняя церковь» из Томска – Иван и Светлана Зуевы с их тремя детьми: Лизой, Сашей и Катюшей. Однако, по объективным причинам, связанным с получением виз, семья Зуевых так и не смогла добраться к месту проведения форума. Зато, будучи проездом в Новосибирске, семейство побывало в редакции «Сибирской католической газеты», где состоялась искренняя и теплая беседа…

Расскажите немного о себе. Где живете? Чем занимаетесь? Как пришли в Церковь?

Иван: Живем мы в поселке Дзержинском в 14 км от Томска (это, по сути, пригород Томска), в своем доме, построенном собственными руками. Дом достаточно просторный, двухэтажный, так что у каждого из наших детей есть своя комната.

Светлана: Мы католики. Я стала католичкой, когда, будучи студенткой третьего курса, побывала в Германии. В то время действовала одна интересная программа, инициированная католическим священником-эмеритом (ему было больше 90 лет). Он основал так называемый Studienhaus: приглашались учителя, преподаватели из стран бывшего Советского Союза, чтобы таким образом, через них, продвигать дело духовного просвещения. Цель состояла не в том, чтобы сделать кого-то именно католиком, а в том, чтобы рассказать об Иисусе. При этом людей с православными корнями возили каждое воскресенье в Лейпциг, в православный храм. Но я тогда была еще вовсе неверующей. И, глядя на людей, глаза которых горят любовью к Богу, «заразилась» от них. Ведь атеисты, порой даже не отдавая себе до конца в этом отчета, ищут истину и, встречая людей, для которых вера – не ритуал, а «океан любви», не могут равнодушно пройти мимо. Так было и со мной: я нашла Бога, уверовала, но воцерковилась уже по возвращении в Россию, пройдя предварительно двухлетнюю катехизацию в Томской католической общине. Крестил меня (а я была некрещеная) о. Антон Гсель, бывший тогда настоятелем нашего прихода.

А у Вани в католичество обратилась мама. Произошло это 26 лет назад, когда она заболела раком. Ее родная сестра уже тогда была католичкой. Мама Вани буквально умирала, но за нее стали молиться сестры Матери Терезы, служившие в нашем городе. И всякий раз после их усиленной молитвы ее анализы приходили в норму. Потом она окончательно исцелилась и стала прихожанкой католической общины. С ней вместе в церковь ходил и Ваня, тогда еще маленький. Но окончательно он воцерковился после встречи молодежи в Кельне…

Иван: Да, так и было. А со Светланой мы познакомились в «молодежном зале» томской общины, в просторечии – в «молодежке». Это такое помещение в приходском доме, где встречаются и общаются молодые католики и те, кто интересуется верой. Вместе проводят праздники, встречают Новый год… Играют в настольный теннис, бильярд, футбол. Но не забывают при этом и о молитве. Многие посетители «молодежного зала» прошлых лет к настоящему времени создали крепкие христианские семьи, имеют по нескольку детей.

Светлана: «Молодежку» у нас называют «кузницей христианских семей» (Смеется)

Иван: Но некоторые мои сверстники (а мне сейчас 32 года) до сих пор посещают «молодежку» и причисляют себя к молодежи.

А у вас не появляется желания туда вернуться?

Светлана: К сожалению, не можем себе этого позволить. Имея троих детей, нелегко выбраться вечером играть в футбол (Улыбается)

Кто вы по профессии?

Светлана: Я – преподаватель ВУЗа, лингвист. Правда сейчас, будучи матерью троих детей, я не имею достаточно времени, чтобы заниматься преподавательской работой. Я работаю лаборантом на кафедре романских языков Томского Государственного Университета, поддерживаю сайт, общаюсь со школьниками.

Иван: А я – инженер-конструктор на оборонном предприятии.

Бросается в глаза различие изначального опыта, вашего и ваших детей. Ведь вы оба родились и воспитывались в нецерковных семьях, а вот ваши дети появились на свет в семье, где и папа, и мама – верующие и практикующие католики. С вашей точки зрения, что это за феномен – дети, родившиеся в католической семье?

Светлана: Это – чудесный феномен. Все они были крещены, когда им не было еще и месяца. И в храм мы их стали брать, начиная со второй недели жизни. Они растут с именем Иисуса на устах, они знают Его настолько близко, что совершенно естественно беседуют с Ним обо всём на свете. Вечером, прочитав стандартные «Отче наш…» и «Радуйся, Мария», каждый из них еще что-то говорит Богу лично. Мне самой удивительно видеть, насколько искренне и доверительно они сообщают Господу о своих нуждах. Они совершенно уверены, что Бог услышит их и всё сделает. Они постоянно приносят из храма иконочки и обклеивают ими весь дом. Для них жить в близких отношениях с Богом – это норма.

Ваши дети – достаточно разновозрастные?

Светлана: Да. Саше четыре года, Лизе скоро будет восемь, а Кате – десять с половиной.

Как твоя учеба, Катя? Каковы твои любимые школьные предметы?

Катя: Русский язык

Как и у мамы?

Иван: Наши дети на домашнем обучении.

Светлана: Они ходят в музыкальную школу, профессионально занимаются игрой на флейте. А справляться с освоением общеобразовательной программы мы помогаем им сами. Раз в год дети проходят аттестацию. Мы сознательно избрали такую форму обучения, чтобы нивелировать влияние чуждых нам ценностей, а еще, чтобы сэкономить свое и детей время, свои и их нервы и силы.

В чем, по вашему мнению, главная особенность вашей семьи, ее «фирменный знак»?

Иван: Очень многие посетители «молодежного зала» хотят побывать у нас в гостях, посмотреть, как мы живем. Они ходят по нашему дому, рассматривают его обстановку, висящие повсюду иконы, интересуются, как устроен наш быт. Для многих шоком становится отсутствие у нас телевизора. Наши дети смотрят мультики только по воскресеньям, после посещения храма, и они с радостью ждут этого момента, однако зависимости, как у многих других детей, у них не возникает.

Ваши дети могут самостоятельно проводить досуг, сами себя занять?

Светлана: Бывает, что их целых полдня не видно и не слышно. Покушают и отправляются в свои детские комнаты, а там собирают конструктор «Лего», делают разные поделки, лепят, рисуют… А потом приносят показать: «Мама, смотри, что я сделал!» Или: «Мама, сходи наверх, мы там целый город построили!» Летом они целые дни проводят на нашем обширном придомовом участке, тоже возвращаются, чтобы только поесть.

Лиза, какой твой любимый мультик?

Лиза: «Смешарики»

А книжка?

Лиза: Не знаю…

А у тебя, Саша, есть любимая сказка?

Саша: «Колобок»

А хобби, увлечения, кроме, разумеется, занятий музыкой?

Катя: Танцы, хореография.

Я не спрашиваю, счастливы вы как семья или нет. Вижу, что счастливы. Может быть, поделитесь: в чем секрет семейного счастья?

Светлана: Легко. Мы венчаны, значит, будем вместе всю жизнь. И если сделать что-то плохое, то потом мы помиримся, но «осадочек» останется. Вот эта мысль об «осадочке», она и сдерживает. Ссор у нас не бывает, но бывают споры, главным образом, по поводу тех или иных бытовых вещей. Так вот в этом случае лучше «не переходить черту», не говорить резких слов, как раз памятуя о том, что мы – навсегда вместе. Мне это всё дается не так уж трудно, потому что Ваня очень мягкий, добрый человек. И родом из очень крепкой, дружной семьи. Его родители в этом году отмечают сорокалетие совместной жизни. Он убежден, что семья – это навсегда, и очень заботится о мире в семье. Он иногда говорит: «Что для тебя важнее, быть правой или быть счастливой?» Мы оба выбираем счастье.

А Вы, Иван, согласны с тем, что говорит супруга, или у Вас какой-то свой взгляд на счастье в семье?

Иван: Я согласен. В браке, и в самом деле, «назад дороги нет». Венчание – это навсегда. После венчания нельзя вот так взять и сдаться. По-детски звучат все эти «не сошлись характерами» и тому подобное.

Что бы Вы могли посоветовать людям, которые еще только задумываются о супружестве, еще только собираются вступить в брак?

Иван и Светлана: Сделать что-то вместе: посадить и выкопать картошку, поклеить обои… (улыбаются). В совместном труде раскрывается истинная сущность человека.

Светлана: По моему убеждению, жить можно с любым человеком. Глупо выйти замуж, а потом сказать «нет, это что-то не то». Просто нужно правильно выстраивать взаимоотношения. То, что бывает до брака – это пока еще только влюбленность, некое окрыляющее романтическое чувство. А настоящая любовь рождается в момент венчания. По крайней мере, так было в нашей семье, так было в моей жизни. Бог и в самом деле дает силы, и это весьма и весьма ощутимо. Подлинная любовь рождается из благословения Божия, которое преподается, когда ты произносишь слова супружеской присяги перед алтарем. А потом эта любовь растет, созревает и наливается с каждым новым годом супружеской жизни. Да даже если спустя полгода жизни в браке оглянуться назад, то весьма удивишься: каким же наивным легкомысленным мальчиком или девочкой я был (была) так недавно. Тогда были одни поверхностные мечты, а любовь – это то, что теперь. Мы с Ваней живем в браке уже 11 лет, и наша любовь становится всё больше и больше. Хотя я признаю, что характер у меня совсем нелегкий, так что без прямой помощи Божией мы бы едва ли справились.

Возможна ли жизнь в браке без взаимного самопожертвования? Или это просто красивое слово?

Иван: Я бы скорее говорил об умении находить компромиссы. Как уже было сказано, я предпочитаю уступить, даже если чувствую себя правым, чтобы не омрачать семейного согласия, семейного счастья. Это, кстати, тоже может стать советом молодым супругам или людям, только еще намеревающимся вступить в брак.

Наверное, в вашей совместной жизни было много счастливых дней. А в самое последнее время был такой особенный, очень счастливый день, который запомнился?

Иван: Отложился в памяти один день, проведенный нами вместе две недели назад. Это было время моего отпуска, но в последний свой отпуск я почти не отдыхал: поправлял крыльцо, строил веранду… А в ту субботу мы всей семьей поехали на озеро. Это был экспромт. Мы бросили всю работу, отложили в сторону инструменты, хотя были планы доделать в этот день веранду, и поехали на озеро! Взяли с собой самодельный мангал, пожарили на нем сосиски, искупались (благо, вода была еще теплая), потом пошли собирать ягоду. Очень славно провели время…

И еще я думаю: как это здорово, когда никуда не надо торопиться. Многие годы нашей совместной жизни мы очень зависели от расписания автобусов. В наш поселок автобусы ходят не так часто: опоздаешь на нужный рейс, а следующий автобус только через пару часов. Ехать на такси – очень дорого, а когда нас стало пятеро, то таксисты стали отказываться нас брать – столько пассажиров не вмещается в стандартный салон легкового автомобиля. Поэтому, желая поспеть на автобус, мы выбегали из дома, порой даже не убравшись на кухне, дожевывая на ходу последний кусок. И какое счастье, когда у нас, наконец, появился свой автомобиль, а потом еще один! Сразу же почувствовали сильнейшее облегчение!

Светлана: А мне запомнились дни участия в реколлекциях супружеских пар в Седовой Заимке под Новосибирском. Супруги приезжали туда без детей, чтобы сосредоточиться на своих отношениях. Это было так здорово – смотреть целый день друг другу в глаза, отвлекшись от всех бытовых забот! Это – словно бы второй «медовый месяц»! А поскольку настоящего «медового месяца» после свадьбы у нас по сути и не было, то первый «медовый месяц»!

Как к вам пришло решение поехать в Ирландию на Всемирную встречу семей?

Светлана: Нам поступило предложение от нашего настоятеля, отца Войтеха Зиолека. Оно было сделано на Рождество. Наверное, наш пастырь руководствовался двумя соображениями. Во-первых, так получилось, что мы довольно-таки «популярная» семья на нашем приходе: многие, включая и совсем молодые пары, хотят ездить к нам в гости, предлагают нам дружить. И, кроме того, мы владеем английским языком. Это значит, что нам будет не нужна «нянька», что мы не потеряемся и не заблудимся, оказавшись в другой стране.

Так почему же эта поездка не состоялась?

Светлана: Мы не смогли получить визу, и этому тоже две причины. Прежде всего, мы слишком поздно приступили к ее оформлению, но это – не наша вина. Мы пошли подавать заявление в тот же самый день, в который к нам пришло приглашение из Ирландии, обращаться с подобной просьбой раньше у нас не было оснований. В сущности, по срокам мы укладывались. Заграничные паспорта мы сделали себе заранее, как только поступило предложение о поездке. Но затем, в качестве причины отказа в визе, было указано «отсутствие визовой истории» в этих новых паспортах. И еще: нам не удалось убедить визового офицера в том, что мы не намереваемся остаться в Ирландии. Это довольно загадочно: ведь в письменном перечне требований, необходимых для получения визы, не упоминалось, что мы должны кого-то в чем-то убеждать. В визовом центре нам предложили отправить документы на право собственности. Время поджимало, поэтому мы отправили то, что имели при себе: документы на одну машину и на земельный участок. Разумеется, в нотариально заверенном переводе. Нам и в голову не могло прийти, что для получения визы желательно описать всю недвижимость, которой юридически владеешь. Но я подозреваю, что дело не в этих формальностях. У нас сложилось впечатление, что в визовом центре умышленно затягивали с сообщением решения, хотя мы постоянно напоминали им о сроках, показывали уже купленные нами билеты. В конце концов, о принятии негативного решения нам было объявлено в пятницу за полчаса до окончания рабочего дня, когда уже практически не было шансов на рассмотрение поданной нами апелляции. Мы были крайне разочарованы, но на всё – воля Божия! Правда, нашим старшим детям труднее было всё это объяснить: ведь они уже жили предстоящей поездкой! Все эти дни, в которые в Ирландии проходила встреча, мы попытались заполнить всякими интересными мероприятиями: походом в зоопарк, выездами на природу. Вот, скоро «праздник топора» будем отмечать…

А это что такое?

Светлана: А Вы не знаете? У нас в Томске его будут отмечать уже одиннадцатый раз. Это празднование носит международный характер: его участники приезжают из Франции, Германии, многих других стран, и, разумеется, со всей России. Умельцы делают большие фигуры из дерева, макеты машин и кораблей, и всё это – с помощью всем известных инструментов, пил, болгарок, топоров… Выставка их произведений располагается буквально в пяти минутах езды от нашего дома. Параллельно проводятся различные ярмарки, а в последнее время – еще и конкурсы гончаров. Праздник длится четыре дня. Вход на территорию выставки бесплатный.

В Новосибирском зоопарке

Мы поговорили о вашем семейном прошлом, о настоящем. А как там будущее? Ожидаете ли вы каких-то крупных событий, значимых для всей вашей семьи?

Светлана: Есть у нас одна общесемейная и очень большая мечта. Но не хотелось бы заранее об этом говорить, а то вдруг не сбудется!? Мы об этом молимся, ждем. Из-за Ирландии отложили ее на полгода, но теперь надеемся на ее осуществление.

От всего сердца желаю вам исполнения вашей мечты!

И последнее. Каковы ваши слова пожелания вашим сверстникам, коллегам по супружеской жизни, католикам и некатоликам? Что бы вы хотели им пожелать?

Светлана: Никогда не забывать, что ваш брак – это навсегда. И еще помнить про возможный «осадочек». А сильно расстраиваться от того, что вы не попали на какое-то важное паломничество, не нужно. Ведь Бог там – абсолютно тот же, что и в вашем приходском храме. Порой случается и обратное: на больших христианских форумах бывает слишком много внешнего и «человеческого», волнения, драйва, общения, но слишком мало Бога…

Иван: Побольше общаться друг с другом, прислушиваться к мнению супруги. Но и не молчать, затаивая в себе обиду, если тебя что-то не устраивает. Здесь уместна аналогия с электронными устройствами: им необходима синхронизация.

Светлана: И по возможности не отдавать своих детей на воспитание другим людям. Здесь я имею в виду дошкольные и школьные детские учреждения. А то ведь часто родители видят своих детей лишь дважды в сутки: рано утром, когда поднимают их, сонных, с постели, спешно пихают им кашу в рот и волокут в садик; и поздно вечером, уже вернувшись с работы, когда для общения и сил-то толком нет. А всё дневное время ребенок марширует в общей массе, подвергается неизвестно каким влияниям… Говорят, что нет выхода, что нужно зарабатывать деньги. Но у моего мужа самая обычная зарплата, а у меня она и вовсе мизерная, потому что я работаю лишь на четверть ставки, а до того три года была в декретном отпуске. Тем не менее, мы построили дом (правда, он всё еще в процессе достройки), купили два автомобиля (оба старенькие, но свою функцию исполняют), мы снабжены всем насущно необходимым. Своим детям, коль скоро ты их завел, нужно щедро отдавать самое ценное – свое время. И из всех возможных подарков дети больше всего рады именно времени, проведенному вместе с родителями за каким-то совместным занятием.

Я был очень рад познакомиться с вашей прекрасной семьей! Желаю вам счастья и благополучия! Желаю достроить ваш дом – дом «святого семейства»! Пусть всего у вас будет вдоволь! Спасибо! С Богом!

Беседовал Александр Эльмусов