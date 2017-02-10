Судебные ошибки: кто виноват?

В 2007 году итальянские журналисты Валентино Маймоне и Бенедетто Латтанци основали ассоциацию «Судебные ошибки» с тем, чтобы привлечь внимание общества к этому феномену, часто ведущему к плачевным последствиям. Поводом для инициативы стала история итальянца Ланфранко Скиллачи, который однажды привел в больницу дочь и был арестован полицией с обвинением в сексуальном насилии. Однако то, что вначале приняли за признаки насилия, оказалось проявлением тяжелого онкологического заболевания, которое привело затем к смерти девочки. Но когда об этом стало известно, имя «монстра» Скиллачи уже было у всех на слуху благодаря газетам, и даже после полного оправдания он так и не смог полностью реабилитироваться в глазах общественного мнения.

Начиная с 1992 года таких случаев в Италии было 25 тысяч: именно столько человек оказались в тюрьме, не совершив никакого преступления. Государство выплатило в общей сложности 695 миллионов евро только на возмещение ущерба за незаконное содержание под стражей. Ассоциация «Судебные ошибки» собрала на эту тему уникальный архив, на основе которого недавно был снят документальный фильм под названием «Не оборачивайся», получивший многочисленные награды.

Один из основателей ассоциации – Валентино Маймоне – поясняет: «Часто эту тему используют как орудие для обвинения судей, но наша цель не заключается в обвинениях, ведь на самом деле ответственность за судебные ошибки часто связана с целым рядом факторов». Маймоне цитирует итальянского юриста Фердинандо Импозимато. Он утверждал, что судебная ошибка – это «вирус, который может быть введен в процесс уже на стадии следствия и постепенно «заражает» его целиком. Причина заключается в технической стороне ведения процесса. По мнению Маймоне, необходимо, чтобы все вовлеченные стороны осознавали свою ответственность: не только судьи и прокуроры, но и адвокаты. Часто случается, что обвинение становится известным всем, а вот оправдание проходит незамеченным. Репутация уже испорчена, семья разрушена, потеряны работа и достоинство. Журналист утверждает, что необходимо обратить внимание на применение презумпции невиновности в процессах, окончившихся незаконным осуждением. Он также подчеркивает, что рассуждения о судебных процессах по телевидению и на передовицах газет «наносят ущерб не только невиновном, но и самой законности. Эти рассуждения оказывают воздействие как на общественное мнение, так и на судей.

«Мы просим всех, — обращается Маймоне к журналистам, — кто имеет дело с новостями о судебных процессах и видит лицо обвиняемого, всегда задаваться дополнительным вопросом: а вдруг он невиновен?».