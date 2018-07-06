Судьбу католикоса Гарегина II пытаются решить на митинге. Поможет ли армянский народ своей Церкви?

Судьбу католикоса Гарегина II пытаются решить на митинге. Поможет ли армянский народ своей Церкви?

Июль 06, 2018

Резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине сегодня, 6 июля, осадили протестующие. Ими стали члены движения «Новая , новый патриарх» во главе с координатором инициативы Кареном Петросяном.

Активисты заняли канцелярию главы Армянской апостольской церкви и отказываются ее покидать. Как заявил в интервью армянскому порталу Aysor.am Петросян, «это наша территория… Если мы не имеем права войти на эту территорию, пусть позовут полицию и подвергнут нас приводу». Протестующие требуют отставки Гарегина II.

Напряжение вокруг католикоса стало сгущаться после известных событий в Ереване, которые привели к смене светской власти. На волне народных выступлений пост премьер-министра занял Никол Пашинян. Некоторые горячие головы, вдохновленные примером, решили аналогичным образом сменить и власть духовную. Но существенная разница в том, что протест против Гарегина II является малочисленным и, насколько нам известно, у активистов движения «Новая Армения, новый патриарх» пока что нет поддержки среди епископата Армянской Апостольской Церкви.

Вместе с тем, положение католикоса осложняют появившиеся обвинения в том, что Эмчиадзин распродал многие церковные сокровища. Ранее настоятель храма Сурб Гаяне иеромонах Корюн Аракелян во время митинга призвал провести проверку в сокровищнице и потребовал проведения в самые ближайшие сроки собрания епископата для обсуждения вопросов, поднятых членами движения «Новая Армения, новый патриарх». Сейчас эту тему продолжил Петросян, обвинив церковное руководство в том, что они будто бы отпилили часть копья Лонгина и передали его одному из российских мэров в подарок.

А это уже очень серьезно. Напомним, что копье Лонгина считается величайшей христианской святыней. По преданию, именно им римский сотник Лонгин окончил страдания на кресте Иисуса Христа. В Армении уверены, что именно в Эчмиадзине хранится оригинал копья (Гегард), а остальные несколько существующих в мире являются копиями. По преданиям, в середине I века апостол Фаддей привез его в Армению. Как думают христиане, тот, у кого в руках находится Гегард, и будет вершить судьбы мира. Армянский портал Tert.am сообщает, что занявшие канцелярию Эчмиадзина требуют от священнослужителей предъявить им копьё Лонгина и скандируют: «Гарегин, уходи!». В свою пресс-секретарь католикоса отец Ваграм Меликян опровергает заявления о каких-либо манипуляциях с Гегардом.

Чем закончится противостояние, пока неизвестно. Светские власти отстранились от участия в этом деле. Во время ранее бывших митингов в Ереване, когда католикоса призывали оставить свой пост, новый премьер отметил, что Церковь отделена от государства, а глава правительства и само государство не должны вмешиваться в дела Церкви. Хотя когда в апреле этого года тогда еще лидер оппозиции Пашинян вел переговоры с действующей властью, в ряде случаев принимал участие в них в качестве посредника и призывал решить дело миром.

Сегодня Церковь предоставили самой себе в ситуации, когда ей нужна помощь. На стороне епископата каноны и многовековая традиция. Католикосов принято все же избирать национальным церковным советом, который отражает волю верующих Армянской Апостольской Церкви, а не на митингах. Тем более что эти протестующие пытаются политизировать ситуацию, называя Гарегина II чуть ли не «членом клана» бывшего премьер-министра Сержа Саргсяна. Сможет ли Эмчиадзин самостоятельно справиться с конфликтом? Сколько политиков и средств массовой информации рискнут выступить в его поддержку? Как рассказал в своем блоге отец Ваграм, активисты угрожают священнослужителям тем, что они «станут следующими».

В беседе с ИА REGNUM один из иерархов ААЦ назвал происходящие события «большой неопределенностью» и подчеркнул: «Я не знаю, чем все это может закончиться». На протяжении многих веков Церковь спасала армянский народ от растворения в массе захватчиков, сохраняла дух государственности. Неужели армянский народ и государство сейчас не помогут своей Церкви?


Станислав Стремидловский

Источник: REGNUM

(Точка зрения авторов в рубрике «Обзор СМИ» не всегда может совпадать с позицией редакции.)

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