Судьбу католикоса Гарегина II пытаются решить на митинге. Поможет ли армянский народ своей Церкви?

Резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине сегодня, 6 июля, осадили протестующие. Ими стали члены движения «Новая Армения, новый патриарх» во главе с координатором инициативы Кареном Петросяном.

Активисты заняли канцелярию главы Армянской апостольской церкви и отказываются ее покидать. Как заявил в интервью армянскому порталу Aysor.am Петросян, «это наша территория… Если мы не имеем права войти на эту территорию, пусть позовут полицию и подвергнут нас приводу». Протестующие требуют отставки Гарегина II.

Напряжение вокруг католикоса стало сгущаться после известных событий в Ереване, которые привели к смене светской власти. На волне народных выступлений пост премьер-министра занял Никол Пашинян. Некоторые горячие головы, вдохновленные примером, решили аналогичным образом сменить и власть духовную. Но существенная разница в том, что протест против Гарегина II является малочисленным и, насколько нам известно, у активистов движения «Новая Армения, новый патриарх» пока что нет поддержки среди епископата Армянской Апостольской Церкви.

Вместе с тем, положение католикоса осложняют появившиеся обвинения в том, что Эмчиадзин распродал многие церковные сокровища. Ранее настоятель храма Сурб Гаяне иеромонах Корюн Аракелян во время митинга призвал провести проверку в сокровищнице и потребовал проведения в самые ближайшие сроки собрания епископата для обсуждения вопросов, поднятых членами движения «Новая Армения, новый патриарх». Сейчас эту тему продолжил Петросян, обвинив церковное руководство в том, что они будто бы отпилили часть копья Лонгина и передали его одному из российских мэров в подарок.

А это уже очень серьезно. Напомним, что копье Лонгина считается величайшей христианской святыней. По преданию, именно им римский сотник Лонгин окончил страдания на кресте Иисуса Христа. В Армении уверены, что именно в Эчмиадзине хранится оригинал копья (Гегард), а остальные несколько существующих в мире являются копиями. По преданиям, в середине I века апостол Фаддей привез его в Армению. Как думают христиане, тот, у кого в руках находится Гегард, и будет вершить судьбы мира. Армянский портал Tert.am сообщает, что занявшие канцелярию Эчмиадзина требуют от священнослужителей предъявить им копьё Лонгина и скандируют: «Гарегин, уходи!». В свою пресс-секретарь католикоса отец Ваграм Меликян опровергает заявления о каких-либо манипуляциях с Гегардом.

Чем закончится противостояние, пока неизвестно. Светские власти отстранились от участия в этом деле. Во время ранее бывших митингов в Ереване, когда католикоса призывали оставить свой пост, новый премьер отметил, что Церковь отделена от государства, а глава правительства и само государство не должны вмешиваться в дела Церкви. Хотя когда в апреле этого года тогда еще лидер оппозиции Пашинян вел переговоры с действующей властью, Эчмиадзин в ряде случаев принимал участие в них в качестве посредника и призывал решить дело миром.

Сегодня Церковь предоставили самой себе в ситуации, когда ей нужна помощь. На стороне епископата каноны и многовековая традиция. Католикосов принято все же избирать национальным церковным советом, который отражает волю верующих Армянской Апостольской Церкви, а не на митингах. Тем более что эти протестующие пытаются политизировать ситуацию, называя Гарегина II чуть ли не «членом клана» бывшего премьер-министра Сержа Саргсяна. Сможет ли Эмчиадзин самостоятельно справиться с конфликтом? Сколько политиков и средств массовой информации рискнут выступить в его поддержку? Как рассказал в своем блоге отец Ваграм, активисты угрожают священнослужителям тем, что они «станут следующими».

В беседе с ИА REGNUM один из иерархов ААЦ назвал происходящие события «большой неопределенностью» и подчеркнул: «Я не знаю, чем все это может закончиться». На протяжении многих веков Церковь спасала армянский народ от растворения в массе захватчиков, сохраняла дух государственности. Неужели армянский народ и государство сейчас не помогут своей Церкви?



Станислав Стремидловский

Источник: REGNUM

(Точка зрения авторов в рубрике «Обзор СМИ» не всегда может совпадать с позицией редакции.)