Суд в США отказал в иске с просьбой убрать с долларов фразу «На Бога уповаем»

Суд штата Миннесота отклонил иск группы атеистов с просьбой убрать с банкнот и монет фразу In God We Trust (На Бога уповаем), сообщает агентство Рейтер.

Как пишет агентство, группа атеистов обратилась в суд с просьбой убрать фразу с банкнот, отметив, что она нарушает их право на свободу слова и вероисповедания, а также противоречит первой поправке к Конституции США (поправка гарантирует, что Конгресс США не станет поддерживать какую-либо религию).

В итоге суд в штате Миннесота постановил, что эта фраза на долларах «соответствует раннему пониманию пункта о запрещении конгрессу издавать законы, учреждающие государственную религию» и не принуждает к соблюдению религиозных обрядов. И вообще ни к чему не обязывает. Так что попытки оставить доллар вне религии пока не увенчались успехом.

Президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр в 1956 году подписал закон, согласно которому фраза In God We Trust стала национальным лозунгом США. Надпись на монетах стала появляться в 1864 году в период Гражданской войны. На банкнотах ее стали печатать с середины 1960-х годов.

Источник: РИА Новости