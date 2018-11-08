Суд отказался передать историческое здание костела в Красноярске католической общине

Арбитражный суд Красноярского края отказался в среду удовлетворить иск местной католической общины о признании здания Органного зала в Красноярске (историческое здание католического храма Преображения Господня) собственностью католиков, — сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе суда.

В настоящее время Органный зал является государственным имуществом Красноярского края. Помещение используется совместно религиозной организацией и краевой Филармонией — в нем проходят и органные концерты, и католические религиозные службы.

В июне католический приход подал иск в суд к региональному Агентству по управлению госимуществом с требованием признать здание Органного зала собственностью Католической Церкви. Однако суд признал ссылки истцов на то, что до Октябрьской революции здание костела принадлежало им и поэтому должно быть им возвращено, необоснованными.

Римско-католический костел Преображения Господня был построен в Красноярске в 1911 году на деньги прихожан. Затем он был конфискован советскими властями. С 1982 года там находится Органный зал.