Суд направил на психиатрическое лечение врача, устроившего погром в Исаакиевском соборе

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 27 сентября, рассмотрев дело о вандализме, освободил врача-невролога, который повредил дверь Восточного фасада Исаакиевского собора, от уголовной ответственности. 32-летнего мужчину направили на принудительное лечение с наблюдением у психиатра в амбулаторных условиях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

По данным следствия, 11 декабря прошлого года мужчина перелез через ограду, окружающую собор, начал бить витражи в окнах и пытался металлическим ломом вскрыть дверь. В результате он повредил малую дверь Восточного фасада собора и витраж, а также разбил стекло за решеткой двери.

Увидев охранников, вандал начал кричать, что за дверью находится «очаг зла» и что всем надо срочно идти «этим руслом». В дежурной части Адмиралтейского УМВД задержанный объяснил, что он пытался «изгнать бесов».

Выяснилось, что дебошир до нападения работал неврологом в Купчино, и пациенты были им довольны.

Мать вандала Надежда Копылова рассказала «Фонтанке», что за несколько дней до инцидента он не спал всю ночь, потом пошел на работу и там выпил энергетик. «Я надеялась, что он уснет после работы, и покрошила в его любимые бургеры две таблетки феназепама», — сообщила женщина.

После принятия лекарства у мужчины помутилось сознание, он выглядел возбужденным. «Я не могла загнать его домой, он все время был на улице — говорил, что интернет-сети плохо влияют на здоровье», — поведала Копылова, добавив, что решила не вызывать скорую помощь в надежде, что сын придет в себя без медицинских процедур.

Но в итоге мужчина отправился громить Исаакий. «У него начались галлюцинации, ему показалось, что в храм массово заносят младенцев, и он решил их спасти. Вместо этого его побили охранники — на ноге огромная гематома, отняли часы и деньги», — утверждала мать.

Материальный ущерб собору оценили в сумму 100 тысяч 688 рублей. По факту было возбуждено дело по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). После нападения на Исаакиевский собор мужчину передали психиатрам.

Источник: NEWSru.com