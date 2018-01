Стрелки «часов Судного дня» сдвинулись на полминуты к ядерной полуночи

ВАШИНГТОН, 26 января. Стрелки символических Часов Судного дня, впервые появившихся в 1947 году на обложке американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists, переведены на 30 секунд ближе к «ядерной полуночи».

Как объявила в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне президент этого издания Рейчел Бронсон, теперь часы показывают 23:58. То есть до «ядерной полуночи» осталось всего две минуты.

«Ситуация с ядерным оружием на планете близка к катастрофе, — отметила Бронсон. — Мы видим, что все ядерные державы вкладывают средства в модернизацию и развитие своих ядерных арсеналов. Проводимые Северной Кореей испытания ядерных устройств и баллистических ракет показывают, что она ускоряет разработку ядерных вооружений. Мы видим, что государства в Юго-Восточной Азии и Южной Азии делают больший упор на наращивание своих ядерных и обычных вооружений».

По словам Бронсон, тревогу также вызывает «война слов» между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые пригрозили друг другу ядерными ударами. «Беспокоит то, что сейчас, при Трампе, трудно предсказать, как США намерены в будущем использовать свое ядерное оружие», — подчеркнула президент издания. Кроме того, американские ученые-атомщики обратили внимание на то, что «США и Россия не проводят в настоящее время никаких переговоров по дальнейшему сокращению своих ядерных вооружений».

При принятии решения о переводе стрелок издатели журнала, а также его Совет попечителей, в который входят 15 лауреатов Нобелевской премии, руководствуются несколькими факторами — ядерными угрозами, в том числе возможностью проведения теракта с использованием атомного оружия, наличием подвижек в переговорах по ядерному разоружению и нераспространению, положением дел в мирной атомной энергетике. В январе 2007 года было принято решение о том, что будет учитываться и опасность, которую представляет для людей изменение климата планеты.

За 70 лет существования часов стрелки на них меняли свое положение 23 раза. Часы уже раз — в 1953 году — показывали без двух минут полночь. Так ученые-атомщики отреагировали на проведенное Вашингтоном в октябре 1952 года испытание водородной бомбы. Дальше всего — на 17 минут — стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны.

Источник: ТАСС