Сто лет посланию Папы Бенедикта XV против «бессмысленной бойни»

Ровно сто лет назад Папа Бенедикт XV обратился к воюющим государствам с настойчивым призывом прекратить охватившую мир «бессмысленную бойню»: именно так Епископ Рима назвал Первую мировую войну. Достаточно сравнить политические карты Европы до 1914 года и после 1918-го: исчезли царская и османская империи, пали немецкая и австрийская. Четыре года ада унесли жизни 17 миллионов солдат и гражданских лиц.

1 августа 1917 года, после трёх лет безответных призывов и увещеваний, Бенедикт XV написал послание лидерам противоборствующих наций:

«Неужели цивилизованный мир должен будет превратиться в поле смерти? А Европа, такая славная и процветающая, побежит, поддавшись всеобщему безумию <…>, навстречу самому настоящему самоубийству? <…> В столь бедственной ситуации, перед лицом столь серьёзной угрозы, от имени всего человечества и разума мы вновь возносим крик о мире и ещё раз настоятельно взываем к тем, кто держит в своих руках судьбы народов».

В своём послании Папа Бенедикт XV, в миру Джакомо Делла Кьеза, не ограничивается призывом положить конец конфликту. С большим мужеством и прагматизмом он предлагает правительствам конкретных пункты, по которым следует договориться: например, «одновременное и взаимное сокращение вооружений», «институт арбитража с функцией миротворчества, общность морей и возвращение оккупированных территорий».

Движимый высшим долгом миротворца, Епископ Рима настойчиво обращается к сильным мира сего, призывая их принять во внимание чаяния народов и постараться связать национальные интересы с интересами великого человеческого сообщества. Папа Бенедикт XV подсказывает необходимость решения вопроса Армении, балканских государств и стран, являющихся частью древнего Польского королевства… Однако все эти усилия оказались напрасными. Неуслышанный, Бенедикт XV с печалью наблюдал за распадом Европы, которая всего через 20 лет канет в другую пропасть, совершит другое самоубийство, развязав Вторую мировую войну.

В XXI веке, через сто лет после документа Бенедикта XV, мир становится свидетелем такого же эгоизма и корысти, таких же умоляющих голосов и точно такой же глухоты. В связи с этим полезно прочитать послание Папы Франциска, которое он направил 7 июля этого года участникам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге:

«История человечества и сегодня представляет широкую панораму текущих или потенциальных конфликтов. Однако война никогда не является правильным решением. В преддверии столетия послания Бенедикта XV главам противоборствующих народов я чувствую себя обязанным просить мир положить конец всем этим бессмысленным бойням <…>. Существует трагическое противоречие и несоответствие между кажущимся единством в совместных форумах по экономическим и социальным вопросам, с одной стороны, и активным или пассивным принятием военных конфликтов с другой».

Мировые лидеры, пишет Папа Франциск, должны решать экономические контрасты мирным путём и находить общие финансовые и торговые правила, способные обеспечить всестороннее развитие для всех. Однако это станет возможным лишь в том случае, если все стороны обяжутся прекратить гонку вооружений, воздерживаться от прямого или косвенного вовлечения в конфликты, станут обсуждать различия в искреннем и прозрачном диалоге.

Источник: Радио Ватикана