Стинг принял участие в общей аудиенции в Ватикане
Стинг, британский музыкант, певец, автор песен, актер и филантроп принял участие в общей аудиенции в Ватикане.
Гордон Мэттью Томас Самнер, более известный под своим творческим псевдонимом «Стинг», встретился в Ватикане с Папой Римским. Вместе с женой он также посетил Ватиканские музеи.
Бывший алтарник, многократный лауреат премии Грэмми и его жена Труди Стайлер коротко пообщались с Папой Франциском 8 августа 2018 года после общей аудиенции.
Как сообщил американский портал «Crux», Стинг и его супруга также посетили Ватиканские музеи.
Для мультимедийной презентации на тему Сикстинской капеллы, которую с марта можно увидеть в Риме, Стинг разработал и записал новую версию средневекового гимна «Dies irae». Он лично исполнил его на латыни.
Стинг известен своим участием в экологических проектах. Он поддерживает, в частности, союз противников огромной дамбы ГЭС в бразильском Белу-Монти на реке Шингу. Самым известным критиком этого проекта был епископ Эрвин Кройтлер. Многолетний пастырь бразильской Амазонии выразил благодарность Стингу за его позицию.
По материалам Vatican News
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