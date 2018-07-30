Статус паломника и определение паломнической деятельности закрепят в законодательстве России

В Государственную Думу РФ внесен законопроект по защите прав верующих на посещение мест религиозного назначения. Одним из авторов инициативы выступил глава Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Законопроектом предполагается дополнить ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» новой статьей о паломнической деятельности, сообщает сайт Государственной Думы.

Как отмечает Сергей Гаврилов, предлагается определить, что паломник – это лицо, совершающее путешествие или поездку на период от 24 часов до шести месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в месте временного пребывания с целью посещения мест религиозного почитания, объектов религиозного назначения и участия в религиозных обрядах и церемониях, за исключением путешествий с целью отдыха и развлечений, а также деятельности, связанной с получением дохода от источников в месте временного пребывания.

Важно, что в соответствии с положениями законопроекта паломнической деятельностью признается деятельность религиозных организаций:

— по организации паломнических поездок для посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, расположенных на территории РФ и за ее пределами, с целью участия в религиозных обрядах и церемониях;

— по установлению, поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации паломнических поездок.

Деятельность по организации паломнических поездок может включать организацию:

— размещения (проживания) паломников;

— питания паломников с учетом требований, предусмотренных внутренними установлениями соответствующих религиозных организаций;

— транспортного обслуживания паломников;

— сопровождения паломников, включая услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников;

— предоставления иных услуг, связанных с достижением целей паломничества.

«Наш законопроект устанавливает социально-правовой статус паломника и закрепляет исключительно за религиозными организациями право осуществлять паломническую деятельность на возмездной и безвозмездной основе, а участие паломников в богослужениях, иных религиозных обрядах и церемониях в местах паломничества согласно внутренним установлениям соответствующих религиозных организаций. Это позволит оградить верующих от недобросовестных организаторов таких поездок», — отмечает Сергей Гаврилов.

Источник: Седмица.ру