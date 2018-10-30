Статистика Синода: 100 миллионов просмотров, 350 тысяч комментариев

Твит Папы Франциска от 24 октября 2018 г. стал самым популярным сообщением в ватиканских социальных сетях на тему XV Генеральной ассамблеи Синода епископов. Его прочитали более 50 миллионов пользователей. В нем Святейший Отец выразил убеждение в том, что Синод «стремится стать признаком Церкви, которая подлинно слушает и не прибегает к загодя известным ответам».

В Твиттере и Инстаграме хэштег #Synod2018 собрал свыше 100 миллионов просмотров и более 350 тысяч комментариев. Кроме того, в социальных медиа было размещено порядка полумиллиона различных публикаций на тему Синода: объявления, информационные сообщения, статьи, аналитика и т.д. и т.п. Большую активность проявили пользователи из Америки, Европы, а также Китая и России. В свою очередь, с материалами информационного ресурса Святого Престола, размещенными на Facebook, ознакомилось 10 миллионов человек. В Инстаграме любая информация Vatican News о Синоде просматривалась по меньшей мере 650 тысяч раз.

Средний возраст пользователей, оставивших свои комментарии в социальных сетях о Синоде епископов, Всемирных Днях Молодежи в Панаме и проблемах пастырства молодежи, лежит в диапазоне от 18 до 34 лет.

В Ватикане была также обнародована статистика выступлений участников Ассамблеи Синода епископов. Всего в ходе Общих конгрегаций (пленарных заседаний) Ассамблеи выступило 240 Отцов Синода и 32 аудитора (наблюдателя). В ходе так называемых «свободных выступлений» брали слово 69 Отцов и 13 аудиторов.

XV Генеральная ассамблея Синода епископов проходила в Ватикане с 3 по 28 октября с.г. под девизом «Молодежь, вера и распознавание призвания» и была посвящена всем молодым людям в возрасте от 16 до 29 лет, коих в мире насчитывается 1,8 миллиарда, что составляет четверть всего человечества.

По материалам Vatican News