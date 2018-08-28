«Стать священником в 70». Впервые в Белоруссии пенсионер поступил в семинарию

Такого в Белоруссии еще не было: в 66 лет прихожанин гомельского католического храма поступил в семинарию. Сейчас Николаю Ермакову 69 лет, у него за плечами уже три года обучения в семинарии. В этом году он готовится к посвящению в дьяконы, а в следующем году, когда Николаю стукнет 70, — стать священником.

Гомельский католик воспитывался в обычной советской семье, родители были неверующими, но в 1949 году Николая покрестили в православном приходе.

— О семинарии даже не мечтал, если бы раньше мне кто сказал, что пойду учиться в семинарию, — я бы не поверил. Ведь ни в семье, ни в обычной советской школе таких разговоров не было — классных руководителей направляли к церкви на праздники чтобы «отлавливали» детей, — говорит семинарист.

Так Николай, работавший инженером-конструктором, и прожил до седых волос неверующим. Но потом неожиданно встретился с воскресшим Иисусом. В 90-х годах, когда гомельчанин ехал на поезде через Москву, на Белорусском вокзале встретил проповедников-протестантов. Они предложили Николаю вместе помолиться о том, чтобы Бог вошел в его жизнь. Тот согласился и поехал дальше, а после забыл об этом случае.

Но через несколько лет Николай попал в гомельский костел. Его знакомая, певица Ольга Терещенко, которая на то время уже была прихожанкой, пригласила друга послушать катехезы Неокатехуменального пути. После этого Николай и остался в Церкви, в то время ему было около 50 лет.

— Всегда в Церковь люди приходят во время страданий. У меня тоже было большое страдание, потому что я по своей собственной воле потерял свою семью, остался один, так и жил в одиночестве и очень страдал из-за этого, — признается клерик.

Кстати, в 90-х Николай занимался политикой, но после того, как начал углубляться в веру, увидел, что Господь призывает к более важному и необходимому чем политика. Человек нуждается в спасении, и не всегда с помощью политики можно спасти человека. А с помощью Бога — всегда. Это более глубокое и нужное людям, чем политика, понял Николай.

После 20 лет пребывания в Неокатехуменате, в том числе служения странствующим катехистом в Латвии, гомельский верующий почувствовал сильное призвание к священству, так как за это время видел много людей, которые страдают, которым нужна помощь, Слово Божие. Николай поступил в ближайшую к Гомелю неокатехуменальную семинарию Redemptoris Mater в Киеве. Там епископ Петр Марчук сказал: «Если его Господь зовет — то пусть учится, а там увидим, что будет».

Сейчас в семинарии гомельчанин старше всех — даже ректора, его заместителя и своего духовного руководителя. Живет почти в спартанских условиях. Нет мобильных телефонов, собственных денег, почти никакого свободного времени, компьютером можно пользоваться только два часа в день, чтобы иметь возможность написать своим друзьям, родным, и прочитать их письма. А также — полное подчинение ректору, поездки на практику в те места, в которые он посылает, а не туда, куда хочешь. Правда, благодаря этому белорус побывал уже во многих странах мира, в том числе экзотических.

Но никакие испытания Николая не пугают. Он уверен, что самая главная задача священника — помогать людям найти Бога, чтобы они опирались на Него в своей жизни. И ради этой миссии клерик хочет учиться и в будущем, став уже клириком, служить священником.

Источник: katolik.life