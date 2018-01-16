США выделяют 75 млн долл. на восстановление христианских поселений в долине Ниневии

США приняли решение о выделении 75 млн долларов на восстановление части христианских поселений в долине Ниневии, а на полное восстановление жилой инфраструктуры, по оценке совета министров Ирака, требуется порядка 100 млрд долларов, сообщает Fides.

Средства будут вложены в проекты строительства и обновления жилья в ряде районов долины Ниневии, некогда населенных христианами, и в городе Синджар на северо-западе Ирака в мухафазе Найнава, одном из центров компактного проживания иракских езидов. Работы развернулись почти сразу после освобождения этих территорий из-под власти джихадистов. Об этом сообщил Дуглас Силман (Douglas Seelman), посол США в Ираке, в своем интервью сетевому изданию ankawa.com. Американский посол еще раз подтвердил, что его государство намерено сыграть важную роль на Международной конференции по реконструкции Ирака, которая откроется в Кувейте 12 февраля и продлится не менее трех дней. Он подчеркнул в этой связи, что нынешнее правительство Вашингтона считает одним из главных приоритетов своей деятельности оказание помощи беженцам из долины Ниневии и города Синджара, среди которых преобладают христиане.

В свою очередь Махди Аль-Аллак (Mahdi al Allaq), генеральный секретарь совета министров Ирака, заявил в своем выступлении, что на восстановление и строительство жилья и инфраструктуры в тех районах Ирака, которые освобождены из-под власти джихадистов, требуется, по оценке правительства, не менее 100 миллиардов долларов. Вопросы финансирования проектов восстановления в Ираке будут обсуждаться на Международной конференции в Кувейте при участии представителей Всемирного банка и не менее семидесяти стран мира.

Источник: Седмица.ру