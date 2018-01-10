Справка: дипломатическая деятельность Святейшего Престола

В настоящее время 185 государств мира — включая Суверенный военный орден Мальты и Европейский союз — поддерживают дипломатические отношения со Святейшим Престолом: эти цифры были озвучены в пресс-релизе Ватиканского Зала Печати.

4 мая 2017 года были установлены дипломатические отношения с Республикой Союзом Мьянма. С 1 января 2017 года по 7 января 2018 года 31 новый посол при Ватикане представил Святейшему Отцу свои верительные грамоты. В их числе 17 резидентов — из Эквадора, Ганы, Бразилии, Египта, Ирака, Италии, Ливана, Литвы, Нигерии, Мексики, Черногории, Португалии, Сербии, Испании, Южной Африки, Соединённых Штатов Америки и Уругвая, а также 14 нерезидентов — из Мавритании, Мьянмы, Казахстана, Непала, Нигера, Судана, Тринидад и Тобаго, Йемена, Новой Зеландии, Свазиленда, Азербайджана, Чада, Лихтенштейна и Индии.

По сообщению Зала Печати Ватикана, среди новых послов, аккредитованных при Святейшем Престоле, — 25 женщин: 12 резидентов из Австралии, Бенина, Боснии и Герцеговины, Грузии, Германии, Ирландии, Панамы, Перу, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Сан-Марино, Украины и Соединённых Штатов Америки, а также 13 нерезидентов — из Бурунди, Дании, Объединённых Арабских Эмиратов, Гамбии, Гренады, Гвинейской Республики, Республики Гвинея-Бисау, Казахстана, Латвии, Мавритании, Зимбабве, Катара и Швеции.

В Риме находятся 89 посольских резиденций, а также три представительства международных организаций, аккредитованных при Святейшем Престоле: Лиги арабских государств, Международной организации по миграции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. За пределами итальянской столицы расположены 78 посольских резиденций.

Источник: Радио Ватикана