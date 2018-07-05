Спасатели: эвакуация застрявших в пещере тайских школьников может занять несколько месяцев

12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали ещё 23 июня, сообщает Правмир.

Пещерный комплекс Тхам Луанг Нанг Нон будет затоплен до тех пор, пока не закончится сезон дождей и вода не уйдет из подземных проходов, передает BBC. Поэтому спасатели рассматривают два варианта для эвакуации заблокированных детей.

Первый из них состоит в том, что дайверы будут снабжать их питанием и обучать навыкам подводного плавания, чтобы они покинули пещеру самостоятельно. Это может быть рискованно, так как почти все подростки не умеют плавать, кроме того они ослабли от многодневного ожидания без пищи.

Второй вариант – попытаться просверлить в горной породе отверстие и откачать воду. Для этого необходимо составить детальный план пещер и продумать, как провести туда технику.

Сейчас с детьми дежурит врач, а водолазы поставляют им высококалорийное питание и обеспечивают специальной одеждой. Все дети чувствуют себя хорошо.

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23 июня сотрудники национального парка обнаружили брошенные мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. После тренировки они решили посмотреть горный парк в национальном заповеднике. Их вещи обнаружили у входа в пещеру, которую затопило из-за ливневых дождей, так как дети и тренер оказались в ней заблокированы. Эта пещера простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие. Их нашли живыми через девять дней поисков, в которых были задействованы спасатели из США, Великобритании и Китая, а также таиландский спецназ из подразделения «морских котиков».

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«МЧС России готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции», — сообщили в среду в пресс-службе ведомства.