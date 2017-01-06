Создатель «Ежика в тумане» назвал главную опасность компьютерных игр

Юрий Норштейн крайне негативно отозвался о компьютерных играх. Деятель искусств считает, что в них нет ничего связанного с реальностью жизни.

Художник-мультипликатор назвал игры опасными для детей. По его словам, он недавно встретил игрового разработчика, после чего высказал свои опасения. Норштейн уверен, что ребёнок, прикованный к игре, теряет многое в освоении окружающего мира.

Автор «Ёжика в тумане» уверен, что компьютерные игры ведут к «катастрофе ребёнка», и если дети будут дальше в них играть, то уже к 15 годам они «не будут воспринимать другое живое существо — «дерево, муравья, кошку».

Российская мультипликация также катится в пропасть, считает народный артист России.

По словам Норштейна, в настоящее время качество мультфильмов оценивается продюсерами с точки зрения финансов, в то время как это надо делать с точки зрения искусства.

«Мы должны знать, что мы, прежде всего, занимаемся искусством», — подчеркнул Норштейн, напомнив, что в свои лучшие годы «Союзмультфильм» занимался искусством и был очень успешен коммерчески.

«Есть такое понятие — воспитание чувств. Вот это понятие ушло», — считает художник.

«Вот это понимание, воспитание чувств — это едва ли не главное. Когда мне вопрос задают, что детям нужно? Я отвечаю: детям нужно, чтобы они и в футбол играли,и держали в руках стамеску, и молоток, и умели работать, умели помогать по хозяйству. А эти [электронные устройства] только убивают в человеке человеческое».