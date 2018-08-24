Современная цивилизация создает средства и способы тотального контроля за человеческой личностью, считает Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к «разумной сдержанности» при пользовании гаджетами, поскольку через них, по его мнению, создается система тотального контроля над людьми.

«Вот у каждого в кармане гаджет. Ученые предупреждают, что это небезобидная вещь: через этот приборчик легко отслеживать вашу жизнь. Но разве кого-то это остановило от болтовни, от того, чтобы высылать в пространство Интернета Бог знает что, полностью раскрывая самого себя?» — посетовал патриарх, обращаясь в четверг к участникам III Международного православного молодежного форума.

По его мнению, «через создание ценностей, которые удобны и приятны, очень легко создать систему управлять массами».

Предстоятель рассказал, что, просматривая Интернет, поражается, «как человек выворачивает все свое нутро наружу, как будто в исповедальне находишься».

«Куда все это идет? Кто это использует?» — задался вопросами патриарх.

В то же время он подчеркнул, что не призывает отказываться от использования Интернета.

«Я призываю вас к разумности, к разумной сдержанности. Хорошо сказано в Евангелии: не мечите бисер свой перед свиньями, потому что они могут обернуться и растерзать вас. Нужно оставлять свое личное пространство достаточно закрытым, в том смысле, чтобы через вторжение в это личное пространство никто не смог причинить вам вреда», — сказал патриарх.

Источник: Интерфакс