Совет муфтиев России осудил проект «Стоп-харам», озаботившийся нравственностью мусульман

Совет муфтиев России (СМР) осудил проект «Стоп-харам», запущенный некогда активным участником известного движения «СтопХам» Исламом Исмаиловым, который вместе с единомышленниками начал искать и вразумлять в Москве мусульман, курящих и употребляющих алкоголь в общественных местах.

«Совет муфтиев России осуждает любую инициативу, способную породить самосуд, — говорится в заявлении на сайте СМР. — Проекты, подобные «Стоп-харам» в его нынешнем виде, способны в нашем многонациональном и многоконфессиональном российском обществе повысить градус межнациональной и межконфессиональной розни».

«Мы живем в правовом обществе. Ислам не приемлет никакой грубости, ни о каких насильственных методах и речи быть не может», — подчеркнули в СМР.

Член президиума Духовного управления мусульман Москвы Марат хазрат Алимов в комментарии газете Metro высказал мнение, что этот проект «покажет российских мусульман не с самой хорошей стороны» и вряд ли добавит им позитивного имиджа.

Руководитель «СтопХама» Дмитрий Чугунов опроверг связь с проектом Исмаилова и заявил, что тот уже несколько лет не является активным участником движения, борющегося с автохамами. «Лично мое мнение, это бесперспективная история, — заявил он РИА «Новости». — Более того, она даже опасная, потому что попахивает неким фундаментализмом, учитывая, что у нас многонациональное общество».

Источник: NEWSru.com