Состоялось заседание представителей Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви Италии в рамках российско-итальянского Форума-диалога

Первое заседание рабочей группы представителей Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви Италии в рамках Форума-диалога по линии гражданских обществ России и Италии, состоявшееся 21 февраля в гостинице «Даниловская» в Москве, было посвящено теме «Духовное и светское искусство как инструмент укрепления согласия и взаимопонимания между народами», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В числе участников встречи – председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации В.Р. Легойда, заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков), секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев, сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям священник Алексий Дикарев, преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Стефан Ванеян, помощник председателя Патриаршего совета по культуре иеромонах Павел (Щербачёв), советник Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации С.Ю. Патронов, художественный руководитель Московского Синодального хора заслуженный артист России А.А. Пузаков, сотрудник секретариата ОВЦС по делам дальнего зарубежья инок Ярослав (Очканов).

С итальянской стороны в заседании приняли участие: епископ Фрозиноне-Вероли-Ферентино, председатель Комиссии по евангелизации народов и межцерковному сотрудничеству Итальянской епископской конференции монсеньор Амброджо Спреафико; епископ Ачиреале монсеньор Антонино Распанти; ректор Высшей школы экономики и международных отношений Католического университета Святого Сердца, директор журнала «Vita e Pensiero» профессор Лоренцо Орнаги; ответственный за телевидение в Итальянской епископской конференции священник Антонио Аммирати; глава Отдела по экуменизму и межрелигиозному диалогу Итальянской епископской конференции священник Кристиано Беттега; первый секретарь, пресс-атташе Посольства Итальянской Республики в Российской Федерации Филиппо Чинти; секретарь председателя Итальянской епископской конференции архиепископа Генуэзского кардинала Анджела Баньяско священник Паоло Коста.

Форум-диалог по линии гражданских обществ России и Италии на мероприятии представляли: президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств России Т.В. Шумова, исполнительный директор Форума-диалога Н.Г. Салманова, заместитель директора Центра кинофестивалей и международных программ Е.В. Горяйнова, ответственный секретарь Форума-диалога А.С. Бондарук.

Заседание открылось выступлением председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона. Отметив, что диалог по линии гражданских обществ является одним из важных путей укрепления отношений между народами различных стран, архипастырь сказал: « Русская Православная Церковь и Римско-Католическая Церковь в Италии исторически занимают важное место в социальной структуре наших стран; велика их роль в формировании различных сфер общественного устройства – института семьи и брака, просвещения и благотворительности. По этим причинам создание в рамках российско-итальянского форума общественности рабочей группы стало ожидаемым событием. Данный рабочий инструмент позволит нам обсуждать вопросы, актуальные для двух Церквей и составляющие предмет общественных дискуссий».

«Сегодняшняя встреча участников российско-итальянской рабочей группы посвящена вопросам искусства как инструмента укрепления согласия и взаимопонимания между народами, – продолжил митрополит Иларион. – Культуры России и Италии, сформировавшиеся в лоне тысячелетней христианской традиции, обладают огромным художественным наследием, неизменно вызывающим взаимный интерес и свидетельствующим о близости между нашими народами».

Со стороны Итальянской епископской конференции с приветствием к присутствующим обратился епископ Фрозиноне-Вероли-Ферентино монсеньор Амброджо Спреафико.

Приветственное обращение вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации В.А. Дмитриева огласил ответственный секретарь российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ А.С. Бондарук.

Затем прозвучало слово директора Центра кинофестивалей и международных программ Т.В. Шумовой, которая рассказала о совместных российско-итальянских культурных мероприятиях.

В рамках первой части заседания также был заслушан доклад президента Высшей школы экономики и международных отношений Католического университета Святого Сердца профессора Лоренцо Орнаги на тему «Блага искусства и продвижение культуры».

Комментируя прозвучавший доклад, митрополит Иларион, в частности, отметил: «Культурные связи между Россией и Италией, в которых участвуют и наши Церкви, сегодня развиваются очень активно». Архипастырь перечислил ряд культурных событий последнего времени, в том числе представленную в Третьяковской галерее выставку шедевров из пинакотеки Ватикана и совместный концерт Московского Синодального хора и хора Сикстинской капеллы, констатировав: «Заметно тесное переплетение наших культурных традиций. Мы видим очень большой интерес русских к Италии, а итальянцев – к России и можем и дальше трудиться вместе. Хотел бы пожелать, чтобы наши Церкви внесли свой вклад в это направление сотрудничества».

Очень часто люди, даже будучи знакомы с теми или иными произведениями искусства, не знают о том, что они имеют некое духовное измерение, отметил также владыка Иларион. «Буквально на днях на российском телеканале «Культура» был показан документальный фильм «Антонио Вивальди: композитор и священник», который я подготовил совместно с группой русских кинодокументалистов. Оказывается, в России практически никто не знает, что А. Вивальди был не только композитором, но и священником. Он известен как автор «Времен года», другой популярной музыки, которая, например, используется для рингтонов в мобильных телефонах, но мало кто знает, что Вивальди всю жизнь служил Церкви, и мы попытались рассказать в фильме об этой стороне его жизни. Думаю, есть еще много того, чем мы можем поделиться и о чем можем рассказать нашим народам через произведения искусства, будь то искусство живописное, музыкальное, архитектурное или кинематограф».

В продолжение заседания с докладом «Роль итальянского искусства в формировании русской музыкальной духовной культуры» выступил художественный руководитель Московского синодального хора А.А. Пузаков, затем участники встречи услышали доклад ответственного за телевидение в Итальянской епископской конференции священника Антонио Аммирати, посвященный теме «Сообщать прекрасное».

Также прозвучало выступление председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации В.Р. Легойды, посвященное актуальной проблематике церковно-общественного взаимодействия в культурной и медийной сфере.

О перспективных направлениях православно-католического сотрудничества в области культуры на базе проектов Патриаршего совета по культуре присутствующим рассказал иеромонах Павел (Щербачёв).

В прениях дискуссия приняла оживленный характер, обозначив те актуальные вопросы, по которым было бы полезно развивать диалог в сложившемся формате. Стороны договорились придать заседаниям рабочей группы регулярный характер.