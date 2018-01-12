Состоялась встреча председателя ОВЦС с ординарием Армяно-Католической Церкви в Армении, Грузии, России и Восточной Европе

11 января 2018 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона с ординарием Армяно-Католической Церкви в Армении, Грузии, России и Восточной Европе архиепископом Рафаэлем Минасяном.

Состоялось обсуждение различных аспектов современной жизни Армяно-Католической Церкви, в частности, ее общин на территории России, и ряда других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Митрополит Иларион рассказал гостю о миротворческих усилиях, которые предпринимает Московский Патриархат для защиты христиан Ближнего Востока, в том числе о деятельности Рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

Со своей стороны архиепископ Рафаэль выразил глубокую признательность Русской Православной Церкви за поддержку страдающих христиан, отметив, что в этом проявляется ее традиционная историческая роль. Он засвидетельствовал, что христиане Ближнего Востока веками связывали свои надежды с заступничеством России и Русской Православной Церкви.

Во встрече также приняли участие секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и настоятель армяно-католического прихода в Москве архимандрит Петрос Есаян.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС МП