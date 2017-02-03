В Москве состоялась презентация русского перевода «Золотой легенды» Иакова Ворагинского
Во вторник, 31 января, в Культурном центре «Покровские ворота» состоялась презентация русского перевода «Золотой легенды» (Legenda Aurea) Иакова Ворагинского, вышедшего в Издательстве Францисканцев в конце ноября 2016 года.
Перевод с латыни на русский язык выполнили сотрудники кафедры древних языков исторического факультета МГУ Ирина Кувшинская и Илья Аникьев.
Игорь Баранов, главный редактор издания, считает выход русского перевода «Золотой легенды» историческим событием. Эта великая книга Средневековья переводилась на европейские языки в XIV веке, и сопоставима по количеству изданий разве что с Библией. «Хочется, чтобы она стала источником вдохновения для многих людей, как для исследователей, так и для представителей искусства», — сказал И.Баранов.
Переводчик Ирина Кувшинская рассказала историю книги и об ее авторе. Написана была между 60-м и 70-м годами XIII века доминиканским богословом, архиепископом Генуи Иаковом Ворагинским. Автор написал ее в возрасте 30-35 лет, когда еще не был архиепископом, но уже занимал высокое положение в ордене доминиканцев – «Братьев-проповедников», куда вступил в возрасте 15-16 лет в 1244 году. В ордене Ворагинский получил блестящее образование. В книге можно найти отсылки к различным именам, которых насчитывается около 200. Скончался Ворагинский в 1298 году – т.е. его жизнь охватила почти весь XIII век. О самом Ворагинском известно немного, но то, что написано, — «написано хорошее». Он получил характеристику великого миротворца: так, своей заслугой считал мир между гибеллинами и гвельфами, стремился добиться мира между Генуей и Венецией.
О чем эта книга? Она создавалась не по вдохновению; это был заказ, идущий от ордена, продолжила Ирина Кувшинская. Деление на два тома характерно для средневековых книг; деление календарное. Открывается она Рождеством Христовым, далее идут легенды о святых: «Сказочные, чудные тексты, среди которых есть исторические». «Они могут показаться сложными, представляют классический пример схоластики. Мы не привыкли иногда к такому сухому изложению», — пояснила Ирина Кувшинская и высказала предположение, что именно благодаря этим схоластическим текстам книга получила такое активное распространение. Она не была предназначенная для мирян, «написана сложно», для «братьев-проповедников», которым предстояло наставлять и учить, которые должны твердо знать основы христианского вероучения; она обращена к духовенству.
Подобные книги существовали и лет на 20-30- раньше. Возможно, эта книга аккумулировала более ранние тексты. Это компилятивная книга; Иаков не является автором большей ее части, отметила переводчица. Центральными являются тексты, посвященные праздникам. В книге содержатся сказания об апостолах, собраны сказания о галльских святых. В XIII веке постепенно в общий круг почитания входят Мартин Турский, св. Эгидий. Также интересно включение в книгу святых XII-XIII веков, например, Фомы Кентерберийского. И, конечно, святые Доминик и Франциск Ассизский. Завершается книга историческими хрониками. «Золотая легенда» выходила под разными названиями: «Легенда о святых» (это название дал автор), «Ломбардская история» и, наконец, «Золотая легенда» («Legenda Aurea»).
Ирина Кувшинская рассказала также о переводах «Золотой легенды» на другие языки Европы. В частности, книга стала событием для французской литературы, также одно из знаменитых изданий – Уильяма Кекстона (Вестминстер, 1483-1484). Автор доклада продемонстрировала слайды — изображения фрагментов манускриптов. Около 90 изданий «Золотой легенды» выходило год за годом. И если в Российской национальной библиотеке можно найти издания «Золотой легенды» XV-XVI веков, то более поздних изданий уже нет. Книгу забывают надолго. Наступает время протестантизма. Очень многие святые подвергаются уничижительной критике и насмешкам. Но вскоре и для католического читателя она становится анахронизмом, сказания Иакова начинают казаться наивными.
«Книга великолепно написана, — подытожила свое выступление Ирина Кувшинская. — И в этом успех ее читаемости».
Илья Аникьев рассказал о трудностях, с которыми столкнулись переводчики в процессе работы. «Во-первых, это огромное стилистическое разнообразие книги: Ворагинский приводит в цитатах, пересказе около 200 авторов, — отметил И.Аникьев. – С одной стороны, нужно передать это разнообразие, но с другой – на этой компиляции лежит печать автора. Иаков Ворагинский иногда вторгается в компилируемые тексты». Все тексты, подчеркнул далее переводчик, — это и разнообразие, это и единство. Вторая большая сложность – «терминологический пласт», поскольку «Золотая легенда» это не только замечательный рассказ из жизни святых, но и «серьезные рассуждения над праздниками года, толкования».
Кандидат искусствоведения Наталья Боровская рассказала о связи иконографии Пресвятой Девы Марии с текстами «Золотой легенды». На примерах художественных поисков в изображении Девы Марии Н. Боровская показала, как постепенно в XIII веке нарастал интерес к Марии как к человеку, к ее земной личной судьбе. «Ее земные переживания начинают осмысляться молящимися», — отметила искусствовед.
Священник Николай Дубинин, OFMConv, отметил, что выпуск в свет «Золотой легенды» для Издательства Францисканцев, существующего уже более 20 лет, — важное событие наряду с изданием «Католической Энциклопедии» и Миссала.
Выход второго тома «Золотой легенды» запланирован на первую половину 2017 года.
Источник: Благовест-инфо
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