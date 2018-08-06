Собор Саграда Фамилия будет полностью достроен к 2026 году

За десять лет возведут недостающую половину знаковой постройки Гауди — храма Святого Семейства в Барселоне, который все это время можно будет посещать.

К 100-летию со дня смерти великого каталонского архитектора Антонио Гауди (1852–1926) завершится работа над его последним проектом — собором Саграда Фамилия (храм Святого Семейства) в Барселоне. Его начали возводить еще в 1882 году и планируют полностью завершить работы спустя полтора века — в 2026 году, причем во время проведения работ доступ посетителей ограничиваться не будет.

Согласно плану Гауди, деньги на строительство собора жертвовали прихожане, что помогло найти необходимую сумму для запуска стройки, был создан фонд Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família для контроля за ходом выполнения работ и регулирования распределения всех финансовых средств. С 1992 года в ведении фонда находится также Дом-музей Гауди.

В 2014 году, когда здание было построено на 60%, организация начала сотрудничество с инженерно-дизайнерским бюро ARUP, известном своей работой над Стеделейк-музеем, филиалом Музея Виктории и Альберта в Данди и московским Политехническим музеем.

Инженеры должны были решить амбициозную задачу: за счет современных материалов облегчить конструкцию шести новых башен, посвященных четырем евангелистам, Деве Марии и Иисусу Христу (иначе нагрузка на уже построенное здание была бы катастрофичной), а также ускорить темпы строительства. Вместо традиционной кладки и материалов, например железобетонных конструкций, используется искусственный камень, благодаря чему вес башен уменьшится вдвое. При этом детали конструкций и блоки сначала моделируются в 3D, а затем монтируются наподобие деталей лего.

Башню Иисуса Христа планируется соединить с башнями евангелистов на верхних уровнях, поэтому здесь внутри винтовой лестницы будет устроен лифт, благодаря которому посетители смогут подниматься на высоту 85 м.

Источник: The Art Newspaper Russia