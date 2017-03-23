Соболезнования Папы Франциска в связи с терактом в Лондоне

Папа Франциск был глубоко опечален, узнав о погибших и раненых после теракта в центре Лондона, говорится в специальной телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

«Его Святейшество выражает свою молитвенную солидарность со всеми, кто пострадал в результате этой трагедии. Вверяя погибших милосердию Всемогущего Бога, Его Святейшество призывает мир и Божественную силу на их семьи, а также возносит молитвы обо всей стране и её народе в это скорбное время», — говорится в телеграмме, направленной на имя архиепископа Вестминстерского кардинала Винсента Николса, возглавляющего Епископскую конференцию Англии и Уэльса.

Накануне в Лондоне было совершено нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Погибли три человека, более двадцати получили ранения. Сначала водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем у здания парламента напал с ножом на полицейского. По последним данным ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

По материалам Radio Vaticana