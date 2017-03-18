Соболезнования Папы в связи со смертью чешского кардинала Мирослава Влка

Папа Франциск опечален новостью о смерти кардинала Мирослава Влка. Архиепископ Пражский на пенсии отошел в вечность 18 марта 2017 г. после тяжелой болезни, которую переносил с верой и надеждой на Господа.

«Я с восторгом вспоминаю, как он твердо уповал на Христа, несмотря на нужду и преследование Церкви, вспоминаю его плодотворную и разностороннюю апостольскую деятельность, верную и всегда послушную наитию Святого Духа, а также желание свидетельства перед всеми о радости Евангелия, способствуя подлинному церковному обновлению», — написал понтифик в телеграмме соболезнования. Он также заверил в молитве за усопшего иерарха и духовном единстве с чешским верующими.

Мирослав Влк родился в 1932 году в чехословацкой Лишнице. В 1968 году принял священническое рукоположение. Вел пастырскую работу и был секретарем Ординария епархии Ческе-Будеёвице.

Вскоре священник стал объектом преследования со стороны коммунистического режима и в 1971 году был направлен на работу в отдаленные горные общины. А в 1978 г. его лишили возможности заниматься священническим служением. В этот период он скрытно находился в Праге, в частности, как мойщик окон и архивист в банке.

Снова вернуться к пастырской работе священник смог лишь в 1989 году. В 1990 был назначен епископом Ческе-Будеёвице, а через год — архиепископом Праги.

Должность архиепископа Пражского Мирослав Влк занимал до 2010 года. В период между 1993-2001 гг. был председателем Совета Конференций епископов Европы. Кардинальский титул иерарх получил в 1994 году во время понтификата св. Иоанна Павла II.

По материалам Radio Vaticana