Соболезнование Верховного архиепископа Киево-Галицкого Блаженнейшего Святослава Шевчука в связи с кончиной протоиерея Андрея Зверева

«И дай ему венец правды Твоей и долю тех, кто спасается на славу избранных Твоих,

чтобы он за то, что трудился в этом мире ради имени Твоего,

принял щедрую награду в обителях святых Твоих»

(молитва из чина Погребения священников)

Преосвященный Владыка,

Всечестные и преподобные Отцы, Преподобные Сестры,

Дорогая семья покойного отца Андрея,

Дорогие Сестры и Братья во Христе!

Печально разнеслась по всей Украине весть о преждевременной смерти о. Андрея Зверева. Услышав её, хочу выразить Родным, Вашему Преосвященству, собратьям в священстве и прихожанам, которые изо дня в день черпали из священнического служения покойного отца, слова соболезнования, молитвы и духовной поддержки.

В этой молитвенной тишине, перемежающейся песнопениями веры, мы собрались все вместе, чтобы поблагодарить Господа за дар жизни и за двадцатилетнее священническое служение отца Андрея. Сегодня он предстоит перед Господом и, созерцая Его лик получает обещанную добрым пастырям награду.

Наш Спаситель призвал отца Андрея к особому служению в Своей Церкви. Через Святое Таинство священства Он приносил в Евхаристии Христову жертву благодарения, подобно Ему, отдавая свою жизнь за тех, кого Господь ему поручил. Поэтому собранные сегодня на Евхаристии представляем Господу нашими словами благодарения и мольбы сего ревностного душпастыря, и сопровождаем его молитвами. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (ср. Мф 5:16).

Прежде всего хотел бы выразить искренние соболезнования супруге отца Андрея — Юлии и его детям – Григорию, Анне, Софии и Марии. Ваш супруг и отец, откликаясь на призвание Христа, отправился вместе с Ним в путь, а Вы были его ежедневными сотоварищами. Пусть Воскресший Христос наполнит Ваши сердца миром, утишит Вашу печаль и придаст мужества.

Выражаю соболезнования Преосвященному Епископу Кир Иосифу и собратьям в священстве, а также прихожанам приходов Святого Иосафата Кунцевича в Копейске и блаженного священномученика Леонида, экзарха Российского в Челябинске. И пусть пример и служение отца Андрея станет для Вас всех, присутствующих на сей Литургии в Новосибирске, зерном, из которого произрастут новые ростки призваний для служения нашим верным.



+ Святослав